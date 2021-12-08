Sigaraya zam geldi

Artan döviz kuru nedeniyle gelen zamlar arasına bir yenisi daha eklendi. Philip Morris grubu, paket başına 2 lira zam kararı aldı.

Philip Morris grubu, 8 Aralık itibarıyla geçerli olmak üzere fiyat artışına gittiğini açıkladı.

Şirket, paket başı 2 liralık zam uyguladı.

EN UCUZ SİGARA 17,5 LİRA OLDU

Güncel fiyat tarifesine göre en ucuz sigara 17.50 TL'den, en pahalı sigara da 25 TL'den satışa çıkarıldı.

1 DAL SİGARA 1 LİRAYI GEÇTİ

Gelen zamların ardından birçok sigara paketinde 1 dal sigara 1 lirayı aşmış oldu.

İŞTE YENİ FİYATLAR

Zam gelen sigaraların yeni fiyatları:

Marl RO: 25.00 TL

Marl ED: 19.00 TL

Marl To: 20.00 TL

Marl: 21.00 TL

Parl: 21.50 TL

Parl MID: 20.50 TL

Mur: 19.00 TL

Mur Bl: 18.00 TL

Lk: 18.00 TL

Chst: 17.50 TL

LM: 17.50 TL

(Sigara markalarının isimleri yasak dolayısıyla kısaltma olarak yazılmıştır)

