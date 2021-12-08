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Sigaraya zam geldi
Artan döviz kuru nedeniyle gelen zamlar arasına bir yenisi daha eklendi. Philip Morris grubu, paket başına 2 lira zam kararı aldı.
- Haber Merkezi
- 08.12.2021 - 09:13
- Güncelleme : 08.12.2021 - 09:47
Philip Morris grubu, 8 Aralık itibarıyla geçerli olmak üzere fiyat artışına gittiğini açıkladı.
Şirket, paket başı 2 liralık zam uyguladı.
EN UCUZ SİGARA 17,5 LİRA OLDU
Güncel fiyat tarifesine göre en ucuz sigara 17.50 TL'den, en pahalı sigara da 25 TL'den satışa çıkarıldı.
1 DAL SİGARA 1 LİRAYI GEÇTİ
Gelen zamların ardından birçok sigara paketinde 1 dal sigara 1 lirayı aşmış oldu.
İŞTE YENİ FİYATLAR
Zam gelen sigaraların yeni fiyatları:
Marl RO: 25.00 TL
Marl ED: 19.00 TL
Marl To: 20.00 TL
Marl: 21.00 TL
Parl: 21.50 TL
Parl MID: 20.50 TL
Mur: 19.00 TL
Mur Bl: 18.00 TL
Lk: 18.00 TL
Chst: 17.50 TL
LM: 17.50 TL
(Sigara markalarının isimleri yasak dolayısıyla kısaltma olarak yazılmıştır)