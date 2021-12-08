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    Sigaraya zam geldi

    Sigaraya zam geldi

    Artan döviz kuru nedeniyle gelen zamlar arasına bir yenisi daha eklendi. Philip Morris grubu, paket başına 2 lira zam kararı aldı.
    • Haber Merkezi
    • 08.12.2021 - 09:13
    • Güncelleme : 08.12.2021 - 09:47
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    Philip Morris grubu, 8 Aralık itibarıyla geçerli olmak üzere fiyat artışına gittiğini açıkladı.

    Şirket, paket başı 2 liralık zam uyguladı.

    EN UCUZ SİGARA 17,5 LİRA OLDU

    Güncel fiyat tarifesine göre en ucuz sigara 17.50 TL'den, en pahalı sigara da 25 TL'den satışa çıkarıldı.

    1 DAL SİGARA 1 LİRAYI GEÇTİ

    Gelen zamların ardından birçok sigara paketinde 1 dal sigara 1 lirayı aşmış oldu.

    İŞTE YENİ FİYATLAR

    Zam gelen sigaraların yeni fiyatları:

    Marl RO: 25.00 TL

    Marl ED: 19.00 TL

    Marl To: 20.00 TL

    Marl: 21.00 TL

    Parl: 21.50 TL

    Parl MID: 20.50 TL

    Mur: 19.00 TL

    Mur Bl: 18.00 TL

    Lk: 18.00 TL

    Chst: 17.50 TL

    LM: 17.50 TL

    (Sigara markalarının isimleri yasak dolayısıyla kısaltma olarak yazılmıştır)

    Sigaraya zam geldi #1

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