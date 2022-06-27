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    Küresel piyasalar haftaya pozitif başladı

    Merkez bankaları enflasyona karşı sıkılaşmaya gittikçe piyasalarda yatırımcılar, önlerini daha iyi görebildikleri için alıcılı seyre geçti.
    • 27.06.2022 - 09:39
    • Güncelleme : 27.06.2022 - 10:52
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    Küresel piyasalar haftaya pozitif başladı

    Küresel piyasalarda, resesyon endişeleri dağılmaya başladı.

    Dünyada merkez bankası yetkililerinin sözle yönlendirmeleri yatırımcıların odağında olacak.

    Fed'den temmuz ve eylül toplantılarında faiz artırımı bekleniyor

    ABD Merkez Bankası'nın (Fed) temmuzdaki toplantıda yüzde 95 ihtimalle 75 baz puan faiz artışına gideceğine ilişkin piyasa beklentisi 85'e gerilerken, eylül toplantısında 50 baz puanlık artış ihtimali yüzde 65'e çıktı.

    G7, Rusya'dan altın ithalatını durduruyor

    Öte yandan, Almanya'nın Bavyera eyaletinde yapılan G7 Liderler Zirvesi'nde liderler bir araya gelirken ABD Başkanı Joe Biden, G7'nin Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Rusya'dan altın ithalatını yasaklayacağını duyurdu.

    Altının ons fiyatı yükseldi

    Buna karşın söz konusu adımın teknik gerekçelerle etkisinin düşük olacağı tahmin edilirken, altının ons fiyatı cuma günkü kapanışın yüzde 0,5 üzerinde 1.837 dolardan alıcı buluyor.

    New York borsası değer kazandı

    Bu gelişmelerle cuma günü New York borsasında S&P 500 endeksi yüzde 3,06, Nasdaq endeksi yüzde 3,34 ve Dow Jones endeksi yüzde 2,68 değer kazandı. ABD'de endeks vadeli işlem kontratları ise yeni haftaya temkinli yükselişle başladı.

    Avrupa'daki enerji arz güvenliği sorunu devam ediyor

    Avrupa'da artan enflasyon baskısının yanı sıra gittikçe karmaşık hale gelen enerji arz güvenliği piyasalardaki fiyatlamaları zorlaştırmaya devam ediyor.

    Küresel piyasalar haftaya pozitif başladı #1

    Asya borsaları değerlendi

    Asya pay piyasaları, resesyon endişelerinin güçlendiği haftaya alış ağırlıklı bir seyirle başladı. Bölgede merkez bankalarının güvercin tutumunu devam ettirmesi ve geçen hafta Çin Merkez Bankası'nın (PBoC) borçlanma faizlerini indirmesi, risk iştahının güçlü seyretmesinde etkili oldu.

    Piyasalarda bugün takip edilecek veriler:

    • 15.30 ABD, mayıs ayı dayanıklı mal siparişleri
    • 17.00 ABD, mayıs ayı bekleyen konut satışları
    • 17.30 ABD, haziran ayı Dallas Fed imalat sanayi endeksi
    • 20.30 ECB Başkanı Christine Lagarde'ın konuşması

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