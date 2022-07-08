Mayıs ayı ödemeler dengesi açıklandı

TCMB, mayıs ayı ödemeler dengesi verilerini paylaştı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Türkiye, mayıs ayı ödemeler dengesini aktardı.

Cari işlemler açığı, bir önceki yılın aynı ayına göre 3.151 milyon ABD doları artarak 6.468 milyon ABD doları olarak gerçekleşti. Bunun sonucunda on iki aylık cari işlemler açığı 29.444 milyon ABD doları oldu.

Doğrudan yatırımlar kaynaklı 959 milyon dolarlık giriş kaydedildi

TCMB verilerine göre, mayıs ayında doğrudan yatırımlar kaynaklı 959 milyon dolarlık giriş kaydedilirken, portföy yatırımları kaynaklı 4 milyar 325 milyon dolarlık net çıkış gerçekleşti.

TCMB tarafından Mayıs 2022 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verileri açıklandı. Buna göre, mayısta doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler 959 milyon dolar oldu. Bu dönemde, portföy yatırımları 4 milyar 325 milyon dolarlık net çıkış kaydetti.

Merkez Bankası geçici verilerine göre, dönemler itibarıyla ödemeler dengesi gerçekleşmeleri: