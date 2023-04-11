11 Nisan Salı serbest piyasada döviz açılış fiyatları! Dolar 19,2740 lira

AA
Dolar kuru stabil kalmaya devam ediyor.
Dövizin hareketleri yatırımcılar ve ekonomi dünyası tarafından yakından izleniyor.
Dün doların satış fiyatı 19,2760 lira, euronun satış fiyatı ise 20,9600 lira olmuştu.
Yarın ABD'de açıklanacak enflasyon verisinin döviz üzerindeki etkisi de merak ediliyor.
Dolar 19,2740 lira
İstanbul serbest piyasada 19,2730 liradan alınan dolar 19,2740 liradan satılıyor.
Euro 20,9980 lira
20,9970 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 20,9980 lira olarak belirlendi.
Sterlin 23,9764 lira
Sterlin ise 23,9764 liradan alıcı buluyor.