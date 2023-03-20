1.140 Suudi şirket, Türkiye'ye yatırıma geliyor Suudi Arabistan ile Türkiye'nin dış ticareti ve ekonomik yatırımları artırma kararı alınmış, bu konuda iş birliği anlaşması yapılmıştı. Bu doğrultuda somut adımlar atılmaya başlandı.

Suudi Arabistan-Türkiye İş Forumu'nda iş birliği anlaşmaları imzalandı.

Foruma, Suudi Arabistan Ticaret Bakanı Macid el-Kasbi ve Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un yanı sıra her iki ülkeden 450'den fazla şirket katıldı.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın haberine göre bu anlaşmaların faaliyete geçmesi daha önce de açıklandığı üzere inşaat, imalat, toptan, perakende, ticaret ve restoran sektörlerinde yoğunlaştı.

Forum, iki ülke arasındaki ekonomik iş birliği için yeni fırsatlar oluşturdu

Suudi Arabistan Ticaret Bakanı Macid el-Kasbi, forumda yaptığı konuşmada, forumun iki ülke arasındaki ekonomik iş birliği için yeni fırsatlar oluşmasına katkı sunacağını söyledi.



Karşılıklı yatırım adımları atılacak

Suudi Arabistan-Türkiye İş Forumu'nda yapılan anlaşmaların bir sorucu olarak 1.140 Suudi şirketi Türkiye'de, Suudi Arabistan'da ise 390 Türk şirketi yatırım yapacak.

Hasan el-Huveyzi: Kurulan iş birliği en iyi örneklerden

Suudi Arabistan Odalar Birliği Başkanı Hasan el-Huveyzi, 1929 yılında kurulan Suudi Arabistan Türkiye ilişkilerinin, uluslararası alanda en iyi örneklerden olduğunu belirtti.

1.140 Suudi şirket Türkiye'ye yatırım yapacak

Huveyzi, inşaat, imalat, toptan, perakende, ticaret ve restoran sektörlerinde Türkiye'de 1140 Suudi şirketinin, Suudi Arabistan'da ise 390 Türk şirketinin yatırım yaptığını söyledi.

Üç farklı ticari iş birliği anlaşması

SPA, ayrıca Suudi ve Türk iş dünyası temsilcilerinin arasında 3 ticari iş birliği anlaşmasının imzalandığı bilgisini paylaştı.

Suudi Arabistan'ın El-İhbariyye kanalı ise daha sonra yayınladığı bir haberde, imzalanan anlaşmaların en az 8 olduğu ve bu sayının artacağı iddiasında bulundu.

Mehmet Muş: Karşılıklı ticaret temasları artırılacak

Bakan Muş, Twitter adresinden ülke ile kurduğu yeni temasların ardından şu açıklamaya yaptı: