Küresel piyasalar imalat sanayi verilerini bekliyor

Küresel piyasalarda, resesyon beklentileri ile risk iştahı düşük seyrederken, bugün dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi PMI verilerinin yönüne bakılacak.

Bugün dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi PMI başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini aktaran analistler, yükselen tahvil faizlerinin seyrinin de yakından izlenmesi gerektiğini kaydediyor.

Analistler, merkez bankalarının agresif faiz artırımlarına devam edeceği beklentileri, Avrupa'da resesyon kaygıları ve Çin ekonomisinde yavaşlamanın süreceği endişeleri ile küresel çapta risk iştahının düşük seyrettiğini söylüyor.

ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin geçen haftadan bu yana "şahin" tonda yaptığı açıklamalar, açıklanan verilerle desteklenince pay piyasası fiyatlamalarında bankanın bu ayki toplantısında 75 baz puanlık faiz artırımına gideceği ihtimali yüzde 74'e yükseldi.

New York borsasında satış ağırlıklı seyir sürüyor

Bu gelişmelerle New York borsasında hafta başından bu yana hakim olan satış ağırlıklı seyir dün de devam etti. Dow Jones endeksi yüzde 0,88, S&P 500 endeksi yüzde 0,78 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,56 değer kaybetti. Dolar endeksi dün yüzde 0,2 artışla 108,9'dan kapanmasının ardından bugün 109,1'de seyrederken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3,22 ile 2 ayı aşkın sürenin en yüksek seviyesini test etti.

Borsa İstanbul'dan t üm zamanların en yüksek kapanışı

Yurt içinde ise dün Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, beklentilerden iyi gelen büyüme verisinin ardından yüzde 0,20 değer kazanarak 3.171,21 puan ile tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirirken, gördüğü en yüksek seviye rekorunu da 3.198,99 puana taşıdı.

Dolar/TL: 18,2040

Dolar/TL, dün yatay bir seyir izleyerek 18,1900'dan kapanmasının ardından, bugün bankalararası piyasanın açılışında 18,2040'tan işlem görüyor.

Moody's, Türkiye ekonomisinin 2022 büyüme tahminini yüzde 3,5'ten yüzde 4,5'e yükseltti

AA'nın haberine göre, öte yandan dün uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye ekonomisine yönelik 2022 büyüme tahminini yüzde 3,5'ten yüzde 4,5'e yükseltti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler: