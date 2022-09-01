Petrol
95.07
-0.60%
Euro
18.2824
-0.08%
Dolar
18.206
0.12%
Altın
998.07
-0.27%
Borsa
3142
0.00%
Bitcoin
365.350
-1.60%
BTXN Coin
4.25
0.23%
Bitexen
24ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 24 C

    Küresel piyasalar imalat sanayi verilerini bekliyor

    Küresel piyasalarda, resesyon beklentileri ile risk iştahı düşük seyrederken, bugün dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi PMI verilerinin yönüne bakılacak.
    • 01.09.2022 - 09:37
    • Güncelleme : 01.09.2022 - 10:08
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Küresel piyasalar imalat sanayi verilerini bekliyor

    Bugün dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi PMI başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini aktaran analistler, yükselen tahvil faizlerinin seyrinin de yakından izlenmesi gerektiğini kaydediyor.

    Analistler, merkez bankalarının agresif faiz artırımlarına devam edeceği beklentileri, Avrupa'da resesyon kaygıları ve Çin ekonomisinde yavaşlamanın süreceği endişeleri ile küresel çapta risk iştahının düşük seyrettiğini söylüyor.

    ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin geçen haftadan bu yana "şahin" tonda yaptığı açıklamalar, açıklanan verilerle desteklenince pay piyasası fiyatlamalarında bankanın bu ayki toplantısında 75 baz puanlık faiz artırımına gideceği ihtimali yüzde 74'e yükseldi.

    New York borsasında satış ağırlıklı seyir sürüyor

    Bu gelişmelerle New York borsasında hafta başından bu yana hakim olan satış ağırlıklı seyir dün de devam etti. Dow Jones endeksi yüzde 0,88, S&P 500 endeksi yüzde 0,78 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,56 değer kaybetti. Dolar endeksi dün yüzde 0,2 artışla 108,9'dan kapanmasının ardından bugün 109,1'de seyrederken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3,22 ile 2 ayı aşkın sürenin en yüksek seviyesini test etti.

    Küresel piyasalar imalat sanayi verilerini bekliyor #1

    Borsa İstanbul'dan tüm zamanların en yüksek kapanışı

    Yurt içinde ise dün Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, beklentilerden iyi gelen büyüme verisinin ardından yüzde 0,20 değer kazanarak 3.171,21 puan ile tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirirken, gördüğü en yüksek seviye rekorunu da 3.198,99 puana taşıdı.

    Dolar/TL: 18,2040

    Dolar/TL, dün yatay bir seyir izleyerek 18,1900'dan kapanmasının ardından, bugün bankalararası piyasanın açılışında 18,2040'tan işlem görüyor.

    Moody's, Türkiye ekonomisinin 2022 büyüme tahminini yüzde 3,5'ten yüzde 4,5'e yükseltti

    AA'nın haberine göre, öte yandan dün uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye ekonomisine yönelik 2022 büyüme tahminini yüzde 3,5'ten yüzde 4,5'e yükseltti.

    Küresel piyasalar imalat sanayi verilerini bekliyor #2

    Piyasalarda bugün takip edilecek veriler:

    • 09.00 Almanya, temmuz ayı perakende satışlar
    • 10.00 Türkiye, ağustos ayı imalat sanayi PMI
    • 10.55 Almanya, ağustos ayı imalat sanayi PMI
    • 11.00 Euro Bölgesi, ağustos ayı imalat sanayi PMI
    • 11.30 İngiltere, ağustos ayı imalat sanayi PMI
    • 12.00 Euro Bölgesi, temmuz ayı işsizlik oranı
    • 14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri
    • 15.30 ABD, haftalık işsizlik başvuruları
    • 16.45 ABD, ağustos ayı imalat sanayi PMI
    • 17.00 ABD, ağustos ayı ISM imalat sanayi PMI

    İlginizi Çekebilir

    Levent Göktaş'ın yakalanması için kırmızı bülten çıkarıldı
    3. Sayfa

    Levent Göktaş'ın yakalanması için kırmızı bülten çıkarıldı

    Ünlü iş adamının kripto projesi getiri garantili!
    BTCPrime

    Ünlü iş adamının kripto projesi getiri garantili!

    Mahkum 2.sezon fragmanı: Savaş bitti ben kazandım!
    Medya

    Mahkum 2.sezon fragmanı: Savaş bitti ben kazandım!

    Görüş Bildir