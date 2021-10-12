12 Ekim 2021 Döviz Kuru: Bugün dolar ve euro ne kadar?

12 Ekim 2021 Döviz Kuru: Bugün dolar ve euro ne kadar?

Yatırımcılar tarafından 12 Ekim Pazartesi gününün dolar kuru araştırılıyor. Dolar dünü 9 lira seviyesinde kapattı. Peki, Bugün dolar ve euro ne kadar? İşte piyasalar...

Yatırımcılar dolar kurunu merak ederken, dolar 9 lirayı aştı.

Haftayı yükselişle kapatan ve haftaya yükselişle başlayan dolar ve euro kuru, 12 Ekim 2021 Salı saat 11.30 itibariyle 9.03 liradan işlem görüyor.

Bunun akabinde vatandaşlar, "Bugün dolar ve euro ne kadar?" sorularını gündeme taşıdı.

Peki, Bugün dolar ve euro ne kadar? İşte piyasalardaki son durum..

12 EKİM 2021 DOLAR VE EURO NE KADAR?

İstanbul Kapalıçarşı'da 9,01 liradan alınan dolar 9,03 liradan, 10,2 liradan alınan euro ise 10,4 liradan satılıyor.