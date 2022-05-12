12 Mayıs, döviz fiyatlarında son durum

Dolar, ABD'de dün açıklanan enflasyonun yüksek gelmesinin ardından 20 yılın zirve seviyesi yakınlarındaki seyrine devam etti.

ABD'de gelen enflasyon verisi, doları diğer para birimleri karşısında güçlendirdi. Enflasyon verileri, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) agresif bir sıkılaştırma politikası izleyeceği yönünde beklentileri de kuvvetlendirdi.

Euro, dolar karşısında geçen ay sonunda 1.04695 dolar ile kaydettiği beş yılın dip seviyesinin biraz üzerinde kalarak yüzde 0,14 artışla 1.0526 dolardan işlem gördü.

ECB açıklamaları euroyu güçlendiriyor

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın dün yaptığı açıklamalarla hazirandaki politika toplantısında 10 yılın ardından ilk kez politika faizinin artırılabileceğine dair beklentileri kuvvetlendirmesi de euroya destek sağladı.

Serbest piyasada döviz

Son kapanışta dolar 15,31 liradan, euro ise 16,17 liradan satılmıştı.

İstanbul Kapalıçarşı’da 15,3370 liradan alınan dolar 15,3390 liradan, 16,1070 liradan alınan euro ise 16,1090 liradan satılıyor.

Sterlin ise 18,7424 liradan işlem görüyor.