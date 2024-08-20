12 şirketin hisseleri Türkiye Varlık Fonu'na aktarıldı
Haber Merkezi

Resmi Gazete'de yayımlanan 8857 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile 12 şirketin hisseleri Türkiye Varlık Fonu'na aktarıldı.

Aralarında Koza Altın İşletmeleri Anonim Şirketi'nin de bulunduğu 12 şirketin Hazine'ye ait olan hisselerinin tamamı Türkiye Varlık Fonu'na geçti.

Karar, 6741 sayılı Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 4'üncü maddesi gereğince alındı.

HİSSELERİ AKTARILAN ŞİRKETLER

Koza-İpek Holding Anonim Şirketi

İpek Doğal Enerji Kaynakları Araştırma ve Üretim Anonim Şirketi

Koza Anadolu Metal Madencilik İşletmeleri Anonim Şirketi

ATP İnşaat ve Ticaret Anonim Şirketi

ATP Havacılık Ticaret Anonim Şirketi

ATP Koza Turizm Seyahat ve Ticaret Anonim Şirketi

REK-TUR Reklam Pazarlama ve Ticaret Limited Şirketi

Koza Prodüksiyon ve Ticaret Anonim Şirketi

İpek Online Bilişim Hizmetleri Limited Şirketi

Koza Altın İşletmeleri Anonim Şirketi

Özdemir Antimuan Madenleri Anonim Şirketi

Koza İpek Tedarik Danışmanlık ve Araç Kiralama Ticaret Anonim Şirketi