Resmi Gazete'de yayımlanan 8857 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile 12 şirketin hisseleri Türkiye Varlık Fonu'na aktarıldı.
Aralarında Koza Altın İşletmeleri Anonim Şirketi'nin de bulunduğu 12 şirketin Hazine'ye ait olan hisselerinin tamamı Türkiye Varlık Fonu'na geçti.
Karar, 6741 sayılı Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 4'üncü maddesi gereğince alındı.
HİSSELERİ AKTARILAN ŞİRKETLER
Koza-İpek Holding Anonim Şirketi
İpek Doğal Enerji Kaynakları Araştırma ve Üretim Anonim Şirketi
Koza Anadolu Metal Madencilik İşletmeleri Anonim Şirketi
ATP İnşaat ve Ticaret Anonim Şirketi
ATP Havacılık Ticaret Anonim Şirketi
ATP Koza Turizm Seyahat ve Ticaret Anonim Şirketi
REK-TUR Reklam Pazarlama ve Ticaret Limited Şirketi
Koza Prodüksiyon ve Ticaret Anonim Şirketi
İpek Online Bilişim Hizmetleri Limited Şirketi
Koza Altın İşletmeleri Anonim Şirketi
Özdemir Antimuan Madenleri Anonim Şirketi
Koza İpek Tedarik Danışmanlık ve Araç Kiralama Ticaret Anonim Şirketi
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış