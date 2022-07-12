12 Temmuz Salı güncel altın fiyatları: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?

12 Temmuz Salı güncel altın fiyatları: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?

Altın fiyatları, yatırımcılar tarafından merakla araştırılan konuların başında yer alıyor..

Bayram sebebiyle piyasalar oldukça sakin bir şekilde ilerliyor.altın fiyatlarında fazla bir değişiklik olmadı.

Piyasaların açlılacağı tarih merakla bekleniyor.Altın alıp satacak yatırımcılar piyasalar açıldığında altın fiyatlarının nasıl bir hareket yapacağını merak ediyor.

12 Temmuz 2022 güncel altın fiyatları

Gram altın

ALIŞ: 970,30 TL

SATIŞ: 970,47 TL

Çeyrek altın

Alış: 1596 TL

Satış: 1621 TL

Cumhuriyet altın

Alış: 6508 TL

Satış: 6607 TL

Yarım altın

Alış: 3187 TL

Satış: 3249 TL

Altın ons

Alış: 1.733,60 Dolar

Satış: 1.733,89 Dolar