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- 12 Temmuz Salı güncel altın fiyatları: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?
12 Temmuz Salı güncel altın fiyatları: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?
Altın fiyatları, yatırımcılar tarafından merakla araştırılan konuların başında yer alıyor..
- 12.07.2022 - 10:48
Bayram sebebiyle piyasalar oldukça sakin bir şekilde ilerliyor.altın fiyatlarında fazla bir değişiklik olmadı.
Piyasaların açlılacağı tarih merakla bekleniyor.Altın alıp satacak yatırımcılar piyasalar açıldığında altın fiyatlarının nasıl bir hareket yapacağını merak ediyor.
12 Temmuz 2022 güncel altın fiyatları
Gram altın
ALIŞ: 970,30 TL
SATIŞ: 970,47 TL
Çeyrek altın
Alış: 1596 TL
Satış: 1621 TL
Cumhuriyet altın
Alış: 6508 TL
Satış: 6607 TL
Yarım altın
Alış: 3187 TL
Satış: 3249 TL
Altın ons
Alış: 1.733,60 Dolar
Satış: 1.733,89 Dolar