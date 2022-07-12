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    12 Temmuz Salı güncel altın fiyatları: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?

    Altın fiyatları, yatırımcılar tarafından merakla araştırılan konuların başında yer alıyor..
    • 12.07.2022 - 10:48
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    12 Temmuz Salı güncel altın fiyatları: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?

    Bayram sebebiyle piyasalar oldukça sakin bir şekilde ilerliyor.altın fiyatlarında fazla bir değişiklik olmadı.

    Piyasaların açlılacağı tarih merakla bekleniyor.Altın alıp satacak yatırımcılar piyasalar açıldığında altın fiyatlarının nasıl bir hareket yapacağını merak ediyor.

    12 Temmuz Salı güncel altın fiyatları: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar? #1

    12 Temmuz 2022 güncel altın fiyatları

    Gram altın

    ALIŞ: 970,30 TL

    SATIŞ: 970,47 TL

    Çeyrek altın

    Alış: 1596 TL

    Satış: 1621 TL

    Cumhuriyet altın

    Alış: 6508 TL

    Satış: 6607 TL

    Yarım altın

    Alış: 3187 TL

    Satış: 3249 TL

    Altın ons

    Alış: 1.733,60 Dolar

    Satış: 1.733,89 Dolar


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