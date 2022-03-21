Hazine yarın iki ihale düzenleyecek

Hazine, yarın tarihli iki ihale düzenleyeceğini ve kira sertifikası satışı gerçekleştireceği bilgisini paylaştı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın 4 ve 10 yıl vadeli iki ihale düzenleyecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yayınladığı iç borç ihraç takvimine göre, ilk ihalede 4 yıl (1.624 gün) vadeli, 6 ayda bir sabit kupon ödemeli devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.

İkinci ihalede ise 10 yıl (3 bin 612 gün) vadeli, TÜFE'ye endeksli, 6 ayda bir kupon ödemeli devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleşecek.

KİRA SERTİFİKASININ DOĞRUDAN SATIŞI GERÇEKLEŞECEK

Ayrıca 2 yıl (728 gün) vadeli, 6 ayda bir kira ödemeli kira sertifikasının doğrudan satışı yapıldı.