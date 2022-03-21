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    Hazine yarın iki ihale düzenleyecek

    Hazine, yarın tarihli iki ihale düzenleyeceğini ve kira sertifikası satışı gerçekleştireceği bilgisini paylaştı.
    • AA
    • 21.03.2022 - 15:51
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    Hazine yarın iki ihale düzenleyecek

    Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın 4 ve 10 yıl vadeli iki ihale düzenleyecek.

    Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yayınladığı iç borç ihraç takvimine göre, ilk ihalede 4 yıl (1.624 gün) vadeli, 6 ayda bir sabit kupon ödemeli devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.

    İkinci ihalede ise 10 yıl (3 bin 612 gün) vadeli, TÜFE'ye endeksli, 6 ayda bir kupon ödemeli devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleşecek.

    KİRA SERTİFİKASININ DOĞRUDAN SATIŞI GERÇEKLEŞECEK

    Ayrıca 2 yıl (728 gün) vadeli, 6 ayda bir kira ödemeli kira sertifikasının doğrudan satışı yapıldı.

    Hazine


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