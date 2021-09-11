1.200 yaşındaki zeytin ağacı kök saldığı Manisa'dan koparılıp Antalya'ya göç ettirilmesine rağmen hayata sıkı sıkı tutunuyor ve çok daha genç ağaçlardan kat be kat oranda ürün veriyor.

Manisa’nın Akhisar ilçesinde kamulaştırılan bir araziden sökülüp Antalya’da Vakıf Zeytinliği olarak da bilinen Zeytinpark’a beş yıl önce dikilen ve yaklaşık 1.200 yaşında olduğu tahmin edilen zeytin ağacı, toprakla uyum sürecinin ardından, 2 kasaya yakın ürün verdi.

VAKIF ZEYTİNLİĞİNDE 25 BİN AĞAÇ VAR

Antalya’nın akciğeri olarak adlandırılan 2 milyon 630 bin metrekare alanda çoğunluğu zeytin ağaçlarından oluşan yaklaşık 25 bin ağacın bulunduğu Vakıf Zeytinliği arazisi, 2010 yılında Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nden ihaleyle Antalya Ticaret Borsası (ATB) tarafından 20 yıllığına kiralandı.

Yılda 2 bin 600 ton toz ve 610 milyon metreküp havayı emerek temizlediği belirtilen Zeytinpark’ın içerisindeki zeytin ağaçlarının büyük bölümüne gençleştirme yapıldı.

TOPRAĞA UYUM SAĞLADI

İstanbul-İzmir otoyol projesi kapsamında Akhisar’da istimlak edilen arazideki 820’li yıllarda dikildiği tahmin edilen bir zeytin ağacı, 22 Şubat 2016 tarihinde özel yöntemle köklenerek, kamyonla Zeytinpark’a nakledildi. Zeytin ağacı özenli bakımın ardından toprağa uyum sağladı. Geçen yıl ilk meyvelerini veren ağacın bu yılki meyve miktarı arttı.

“YAŞAYIP YAŞAMAYACAĞI MERAK KONUSUYDU”

Alan ve zeytin ağacı hakkında bilgi veren Zeytinpark A.Ş. Genel Müdürü Vahdet Narin, alan üzerinde 26 bin ağacın bulunduğunu belirterek, “Bu görünen ağacı da Akhisar’da İzmir-İstanbul otoyolunun yapımında istimlak alanında sökülen ağaçlardan sökerek getirdik. Kendisi 1.200 yaşında. Ürününü topluyoruz. Oldukça keyif verici. Ağacın yaşayıp yaşamayacağı merak konusuydu. Yaşadı, büyüdü ve bize ürün verdi. Geçen sene de biraz ürün vermişti. Bu yıl üst düzeye geldi.” dedi.

1.200 yaşındaki zeytin ağacından kasa kasa ürün alınıyor VİDEO

“100 TONA YAKIN ZEYTİN ALIRIZ”

Ağaçların bu yıl ki zeytin verimini değerlendiren Narin, “Bu yıl zeytinde ‘var’ yılı olarak adlandırabiliriz. Manavgat yangınında çok sayıda zeytin ağacı kaybettik. Mevsim normallerinin ötesinde ilk defa nem oranı uzun süre yüzde 3 düzeyinde seyretti. Bu ağaçların yaşaması için gerekli olan nemin olmaması anlamına geldi. Kuraklık gibi bir ortamdan söz edebiliriz. Verimde umarım geçen yılki verileri yakalarız. Zeytin hasadına Ekim’in ortalarından sonra başlıyoruz. 3 ay sürer. 100 tona yakın bir zeytin alırız.” açıklamasına yer verdi.