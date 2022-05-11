Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık kararı

Resmi Gazete'nin bugün yayınlanan yeni karara göre finansman şirketlerinin zorunlu karşılık oranları, 13 Mayıs hesaplama tarihine kadar sıfırlandı.

Finansman şirketlerinin TL ve yabancı para yükümlülükler için zorunlu karşılık (ZK) oranları, 13 Mayıs hesaplama tarihine kadar yüzde sıfır olarak uygulanacak.

Zorunlu karşılıklar için geçici uygulama

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlanan zorunlu karşılıklar hakkında 2013/15 sayılı tebliğde değişiklik yapan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tebliğiyle, söz konusu tebliğin "Zorunlu karşılığa tabi yükümlülüklere ilişkin geçici uygulama" başlıklı geçici maddesine eklemeler yapıldı.

Zorunlu karşılık oranları 13 Mayıs hesaplama tarihine kadar yüzde sıfır oldu

Eklenen geçici maddeye göre, finansman şirketlerine TL yükümlülükler için zorunlu karşılık oranları 13 Mayıs hesaplama tarihine kadar yüzde sıfır olarak uygulanacak.

23 Aralık hesaplama tarihine kadar oran yüzde 3 olacak

Bu şirketlere yabancı para yükümlülükler için zorunlu karşılık oranları; 13 Mayıs hesaplama tarihine kadar yüzde sıfır, 23 Aralık hesaplama tarihine kadar ise yüzde 3 olarak uygulanacak.

Zorunlu karşılık oranı nedir

Zorunlu karşılık, zorunlu karşılık oranı ya da munzam karşılık olarak tanımlanan uygulamaya göre; mevduat kabul eden bankaların bu mevduatlara karşılık olarak Merkez Bankası'nda bulundurmak zorunda oldukları mevduatların oranıdır. Bu oran Merkez Bankası tarafından kararlaştırılır. Bu kural, daha çok bir piyasa likiditesi kontrol aracı olarak kullanılmaktadır.