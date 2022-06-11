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    Samsun'da 129 liralık yağa yoğun ilgi

    Marketlerde 200 liranın üzerinde olan 5 litrelik ayçiçek yağı Samsun'daki Türkiye Tarım Kredi Kooperatifi'nin satış mağazasında 129 liradan satışa sunuldu.
    • 11.06.2022 - 15:11
    • Güncelleme : 11.06.2022 - 15:12
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    Samsun'da 129 liralık yağa yoğun ilgi

    İHA'nın haberine göre, ayçiçek yağlarının fiyatları fahiş artmış, ekonomi yöneticileri yağ fiyatlarının orantısız yükselişini önlemek için bir dizi tedbir almışlardı.

    5 litresi 129 lira olan yağa büyük ilgi

    Bu süreçte Samsun'da kooperatif marketlerinde 129 liradan satılan 5 litrelik ayçiçeği yağına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

    Düşük fiyatı duyan koştu

    5 litrelik ayçiçeği yağının 129 liradan satıldığını duyan vatandaşlar, kooperatif marketlerine koştu.

    Ürünler tükendi

    Yoğun talep nedeniyle 5 litrelik yağlar kısa sürede tükendi.

    Samsun da 129 liralık yağa yoğun ilgi #1


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