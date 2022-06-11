Samsun'da 129 liralık yağa yoğun ilgi

Marketlerde 200 liranın üzerinde olan 5 litrelik ayçiçek yağı Samsun'daki Türkiye Tarım Kredi Kooperatifi'nin satış mağazasında 129 liradan satışa sunuldu.

İHA'nın haberine göre, ayçiçek yağlarının fiyatları fahiş artmış, ekonomi yöneticileri yağ fiyatlarının orantısız yükselişini önlemek için bir dizi tedbir almışlardı.

5 litresi 129 lira olan yağa büyük ilgi

Bu süreçte Samsun'da kooperatif marketlerinde 129 liradan satılan 5 litrelik ayçiçeği yağına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Düşük fiyatı duyan koştu

5 litrelik ayçiçeği yağının 129 liradan satıldığını duyan vatandaşlar, kooperatif marketlerine koştu.

Ürünler tükendi

Yoğun talep nedeniyle 5 litrelik yağlar kısa sürede tükendi.