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- Samsun'da 129 liralık yağa yoğun ilgi
Samsun'da 129 liralık yağa yoğun ilgi
Marketlerde 200 liranın üzerinde olan 5 litrelik ayçiçek yağı Samsun'daki Türkiye Tarım Kredi Kooperatifi'nin satış mağazasında 129 liradan satışa sunuldu.
- 11.06.2022 - 15:11
- Güncelleme : 11.06.2022 - 15:12
İHA'nın haberine göre, ayçiçek yağlarının fiyatları fahiş artmış, ekonomi yöneticileri yağ fiyatlarının orantısız yükselişini önlemek için bir dizi tedbir almışlardı.
5 litresi 129 lira olan yağa büyük ilgi
Bu süreçte Samsun'da kooperatif marketlerinde 129 liradan satılan 5 litrelik ayçiçeği yağına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
Düşük fiyatı duyan koştu
5 litrelik ayçiçeği yağının 129 liradan satıldığını duyan vatandaşlar, kooperatif marketlerine koştu.
Ürünler tükendi
Yoğun talep nedeniyle 5 litrelik yağlar kısa sürede tükendi.