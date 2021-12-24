Borsa İstanbul, güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta haftanın son gününe önceki kapanışa göre 15,37 puan ve yüzde 0,85 artışla 1.820,67 puandan başladı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 1.820,67 puandan başlarken bankacılık endeksi yüzde 0,18 ve holding endeksi yüzde 1,26 artış kaydetti.

SEKTÖREL ENDEKSLERDEN BİLİŞİM KAZANDIRDI

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,80 ile bilişim, tek kaybettiren yüzde 1,97 ile turizm oldu.

BORSA DÜNKÜ KAPANIŞTA YÜZDE 0.06 YÜKSELMİŞTİ

Yurt içinde, dün oynaklığın yüksek seyrettiği Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,06 artışla 1.805,30 puandan tamamladı.

AÇIĞA SATIŞTA YUKARI ADIM KURALI SÜRÜYOR

Bu arada BIST 50 endeksinde yer alan paylarda, 20 Aralık'tan bu yana uygulanan açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralı bugün de devam edecek.

DESTEK VE DİRENÇ NOKTASI

Bugün açık olan sınırlı sayıdaki borsalarda, zayıf veri gündeminin de etkisiyle düşük işlem hacimli dalgalı bir seyrin öne çıkmasının beklendiğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.890 seviyesinin direnç, 1.790 puanın destek konumunda bulunduğunu bildirdi.