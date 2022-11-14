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- 14 Kasım'da serbest piyasada döviz açılış fiyatları
14 Kasım'da serbest piyasada döviz açılış fiyatları
Yeni haftanın ilk gününde serbest piyasada doların satış fiyatı 18,5660 lira oldu.
- 14.11.2022 - 09:26
- Güncelleme : 14.11.2022 - 09:48
Son kapanışta dolar 18,54 liradan, euro ise 19,12 liradan satılmıştı.
Dolar 18,5660 liradan, euro ise 19,1240 liradan haftaya başladı. Dolar, TL karşısında artarken, euro ve sterlin ise azalışa geçti.
Dolar, euro ve sterlin açılış fiyatları
İHA'nın haberine göre, İstanbul Kapalıçarşı’da 18,5640 liradan alınan dolar 18,5660 liradan, 19,1220 liradan alınan euro ise 19,1240 liradan satılıyor. Sterlin 21,7645 liradan alınırken, satışı 21,8736 liradan yapılıyor.