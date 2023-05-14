14 Mayıs Pazar güncel altın fiyatları: Çeyrek, gram ve tam altında son durum ABD'de bankacılık krizinin etkisiyle ons altın 2 bin 10 dolardan işlem görürken yurt içinde altının yatay yönlü hareket ettiği görüldü.

AA Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için yurt içinde milyonlarca seçmen oy kullandı. Piyasaların kapalı olduğu 14 Mayıs Pazar gününde, gram altın 1.265 lira oldu. Çeyrek altın 2 bin 91 liradan, Cumhuriyet altını 8 bin 520 liradan, tam altın 8 bin 365 liradan ve yarım altın ise 4 bin 182 liradan işlem gördü. Bu hafta yatırım araçlarından borsa, altın ve dolar kazandırdı Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 8,97 kazançla 4.795,61 puandan tamamladı. Altın ve dolar yükseldi 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,72 arttı. Doların satış fiyatı yüzde 0,46 değer kazanarak 19,5870 lira, euronun satış fiyatı yüzde 0,46 düşüşle 21,3290 lira oldu. Geçen hafta 25,8810 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 5,58 artışla 27,3250 liraya yükseldi. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 6,26 kazançla 24,4010 liradan alıcı buldu.