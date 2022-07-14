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    14 Temmuz, serbest piyasada döviz açılış fiyatları

    ABD'nin açıklanan haziran ayı enflasyonu aylık yüzde 1,3 ve yıllık yüzde 9,1 ile beklentinin üzerinde gelince euro ve dolar paritesi ilk kez 1'in altına düşmüştü. Gözler iç piyasadaki dövize çevrildi.
    • 14.07.2022 - 09:14
    • Güncelleme : 14.07.2022 - 09:21
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    14 Temmuz, serbest piyasada döviz açılış fiyatları

    Dünkü ABD haziran ayı enflasyon verisinin ardından ilk kez dolar, euroyu geçmişti.

    Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 17,4570 lira, euronun satış fiyatı ise 17,5390 lira olmuştu.

    İstanbul serbest piyasada dolar güne 17,4630 liradan, euro ise 17,5010 liradan başladı.

    17,4610 liradan alınan dolar 17,4630 liradan satılıyor

    Serbest piyasada 17,4610 liradan alınan dolar 17,4630 liradan satılıyor. 17,4990 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 17,5010 lira olarak belirlendi.

    Sterlin ise 20,6231liradan satılıyor ve 20,7265 liradan alınıyor.

    Dolar


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