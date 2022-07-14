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14 Temmuz, serbest piyasada döviz açılış fiyatları

14 Temmuz, serbest piyasada döviz açılış fiyatları

ABD'nin açıklanan haziran ayı enflasyonu aylık yüzde 1,3 ve yıllık yüzde 9,1 ile beklentinin üzerinde gelince euro ve dolar paritesi ilk kez 1'in altına düşmüştü. Gözler iç piyasadaki dövize çevrildi.