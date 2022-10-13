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    New York borsası, düşüşle açıldı

    ABD'de enflasyon, eylülde aylık yüzde 0,4 ve yıllık yüzde 8,2 ile beklentilerin üzerinde artınca, finans alanındaki ilk etkileri olumsuz yankılandı.
    • 13.10.2022 - 17:20
    • Güncelleme : 13.10.2022 - 17:49
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    New York borsası, düşüşle açıldı

    New York borsası, beklentileri aşan aylık yüzde 0,4 ve yıllık yüzde 8,2 gelen Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verisinin ardından güne sert düşüşle başladı.

    Yüksek enflasyonla birlikte, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyonu düşürmeye yönelik faiz adımlarının agresif olacağı beklentileri ile birlikte tekrar belirsizliğe girdi.

    Çekirdek enflasyon, 1982'den bu yana en yüksek seviyede

    Değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek TÜFE de eylülde aylık yüzde 0,6 ve yıllık yüzde 6,6 ile piyasa beklentilerinin üzerinde yükseldi. Böylece çekirdek enflasyon, yıllık bazda 1982'den bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye ulaştı.

    Fed'den yüzde 75 baz puan artış bekleniyor

    Beklentileri aşan enflasyon verisinin ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in kasım ayı toplantısında 75 baz puanlık faiz artışına gideceği ihtimali yüzde 94'e yükseldi.

    ABD

    İşsizlik başvuruları arttı

    Öte yandan, ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı da 8 Ekim ile biten haftada 228 bine yükselerek beklentilerden fazla arttı.

    Endeksler düştü

    Açılışta Dow Jones endeksi, 500 puana yakın değer kaybetti ve yüzde 1,56 azalarak 28.755,83 puana geriledi.

    S&P 500 endeksi yüzde 1,58 düşüşle 3.520,37 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 2,74 kayıpla 10.131,81 puana indi.


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