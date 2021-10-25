Ekim ayı sektörel güven endeksi yükseldi

Güven endeksi ekim ayında hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörlerinde artışa geçti.

Türkiye, sektörel güven endeksi, inşaat, perakende, hizmet sektörlerini ayrı ayrı kapsayan ekim ayı sektörel güven endeksleri Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı.

Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi ekim ayında eylül ayına göre; hizmet sektöründe yüzde 2,1, perakende ticaret sektöründe yüzde 4,8 ve inşaat sektöründe yüzde 1 arttı.





HİZMET SEKTÖRÜ GÜVEN ENDEKSİ 120,3

Mevsim etkilerinden arındırılmış hizmet sektörü güven endeksi eylül ayında 117,8 iken, ekim ayında yüzde 2,1 oranında artarak 120,3 değerini aldı. Hizmet sektöründe bir önceki aya göre, son 3 aylık dönemde iş durumu alt endeksi yüzde 3,8 artarak 124,7 oldu. Son üç aylık dönemde hizmetlere olan talep alt endeksi yüzde 3,2 artarak 119,1 değerini aldı. Gelecek 3 aylık dönemde hizmetlere olan talep beklentisi alt endeksi ise yüzde 0,8 azalarak 117 oldu.

PERAKENDE TİCARET SEKTÖRÜ GÜVEN ENDEKSİ 121,1

Mevsim etkilerinden arındırılmış perakende ticaret sektörü güven endeksi ekim ayında yüzde 4,8 oranında artarak 121,1 değerini aldı. Perakende ticaret sektöründe bir önceki aya göre, son 3 aylık dönemde iş hacmi satışlar alt endeksi yüzde 6,1 artarak 133,5 oldu. Mevcut mal stok seviyesi alt endeksi yüzde 5,4 artarak 95,6 değerini aldı. Gelecek 3 aylık dönemde iş hacmi-satışlar beklentisi alt endeksi ise yüzde 3,2 artarak 134,3 oldu.

İNŞAAT SEKTÖRÜ GÜVEN ENDEKSİ 92,7

Mevsim etkilerinden arındırılmış inşaat sektörü güven endeksi bir önceki ayda 91,8 iken, ekim ayında yüzde 1 oranında artarak 92,7 değerini aldı. İnşaat sektöründe bir önceki aya göre, alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi alt endeksi yüzde 1,9 azalarak 81,5 oldu. Gelecek üç aylık dönemde toplam çalışan sayısı beklentisi alt endeksi ise yüzde 3,5 artarak 103,9 değerini aldı.