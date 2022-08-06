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- ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı azaldı
ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı azaldı
- 06.08.2022 - 11:31
ABD'nın petrol sondaj kulesi sayısı ve Brent petrolün varil fiyatı küresel ekonomilerce takip edilen önemli verilerden.
Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un yayınladığı haftalık verilere göre, ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı 30 Temmuz-5 Ağustos haftasında önceki haftaya göre 7 adet azalışla 598'e geriledi.
ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı son 1 yılda ise toplam 211 adet arttı.
Brent petrolün varili 94,92 dolara yükseldi
120 dolarlı seviyelere gelen ve oldukça gerileyen Brent petrolün fiyatı durduğu yerde durmuyor. Perşembe gününü 94,12 dolardan kapatan Brent petrolün varili, cuma gününü 94,92 dolar seviyesinde tamamladı.
Batı Teksas tipi ham petrolün varili 98,16 dolar
Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varili ise cuma gününü 98,16 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrol perşembe gününü 90,66 dolar seviyesinde tamamlamıştı.