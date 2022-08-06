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    ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı azaldı

    ABD'nin petrol sondaj kulesi sayı, petrol fiyatlarının geleceği nokta için önem taşıyor. Bu aşamana Baker Hughes, haftalık verileri yayınladı.
    • 06.08.2022 - 11:31
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    ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı azaldı

    ABD'nın petrol sondaj kulesi sayısı ve Brent petrolün varil fiyatı küresel ekonomilerce takip edilen önemli verilerden.

    Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un yayınladığı haftalık verilere göre, ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı 30 Temmuz-5 Ağustos haftasında önceki haftaya göre 7 adet azalışla 598'e geriledi.

    ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı son 1 yılda ise toplam 211 adet arttı.

    Brent petrolün varili 94,92 dolara yükseldi

    120 dolarlı seviyelere gelen ve oldukça gerileyen Brent petrolün fiyatı durduğu yerde durmuyor. Perşembe gününü 94,12 dolardan kapatan Brent petrolün varili, cuma gününü 94,92 dolar seviyesinde tamamladı.

    Brent petrol

    Batı Teksas tipi ham petrolün varili  98,16 dolar

    Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varili ise cuma gününü 98,16 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrol perşembe gününü 90,66 dolar seviyesinde tamamlamıştı.


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