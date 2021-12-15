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    15 Aralık: Döviz kurlarında son durum

    15 Aralık: Döviz kurlarında son durum

    Piyasalar, Merkez Bankası'nın para politikası kurulu toplantısı öncesinde hareketlendi.
    • AA
    • 15.12.2021 - 16:48
    • Güncelleme : 15.12.2021 - 17:02
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    Piyasaların gözü kulağı Merkez Bankası'nın faiz kararında. Merkez Bankası, kararını saat 14.00'te açıklayacak.

    Son toplantıda 100 baz puanlık düşüşle yüzde 15 seviyesine gelen politika faizinin, bu toplantının ardından hangi seviyeye geleceği merak konusu.

    Piyasaların yakından takip etiği karar öncesinde döviz kurları da yükselişe geçti.

    PİYASALARDA SON DURUM

    DOLAR/TL - 14,79

    EURO/TL - 16,62

    STERLİN/TL - 19,44

    GRAM ALTIN - 841 TL

    ÇEYREK ALTIN - 1390 TL

    CUMHURİYET ALTINI - 5 bin 666 TL

    MİLLİYET'İN ESKİ MANŞETİ

    Piyasalarda dalgalanma devam ederken sosyal medyada, Milliyet gazetesinin eski bir manşeti dolaşıma girdi.

    10 Ağustos 1970 tarihli manşette, 1 doların 15 lira olduğu ve paranın devalüe olduğu yazıyor.

    15 Aralık: Döviz kurlarında son durum #1

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