15 Aralık: Döviz kurlarında son durum

Piyasalar, Merkez Bankası'nın para politikası kurulu toplantısı öncesinde hareketlendi.

Piyasaların gözü kulağı Merkez Bankası'nın faiz kararında. Merkez Bankası, kararını saat 14.00'te açıklayacak.

Son toplantıda 100 baz puanlık düşüşle yüzde 15 seviyesine gelen politika faizinin, bu toplantının ardından hangi seviyeye geleceği merak konusu.

Piyasaların yakından takip etiği karar öncesinde döviz kurları da yükselişe geçti.

PİYASALARDA SON DURUM

DOLAR/TL - 14,79

EURO/TL - 16,62

STERLİN/TL - 19,44

GRAM ALTIN - 841 TL

ÇEYREK ALTIN - 1390 TL

CUMHURİYET ALTINI - 5 bin 666 TL

MİLLİYET'İN ESKİ MANŞETİ

Piyasalarda dalgalanma devam ederken sosyal medyada, Milliyet gazetesinin eski bir manşeti dolaşıma girdi.

10 Ağustos 1970 tarihli manşette, 1 doların 15 lira olduğu ve paranın devalüe olduğu yazıyor.