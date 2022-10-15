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    15 Ekim 2022 altın fiyatları ne kadar oldu? İşte gram, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları...

    15 Ekim 2022 güncel altın fiyatları gündemen geldi.Vatandaşlar bugün altın fiyatlarının ne kadar olduğunu araştırıyor.İşte güncel altın fiyatları..
    • 15.10.2022 - 09:10
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    15 Ekim 2022 altın fiyatları ne kadar oldu? İşte gram, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları...

    15 Ekim güncel altın fiyatları altın alıp satmak isteyen vatandaşlar tarafından arama motorlarında sıklıkla araştırılıyor.

    14 Ekim 2022 Cumartesi günü, altın fiyatlarında düne göre bir düşüş gözlemleniyor. Gram altın son günü 994,40 TL'den kapatmıştı. İşte 15 Ekim 2022 gram, çeyrek, yarım ve cumhuriyet altın fiyatları...

    Gram altın ne kadar?

    Gram altın 15 Ekim Cumartesi günü 981 TL'den işlem görüyor.

    Çeyrek altın ne kadar?

    Çeyrek altın 14 Ekim'de 1.662,00 TL'den kapanış  yapmıştı. Çeyrek altın bugün ise 1.577,88 TL alış fiyatı ve 1.578,85 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

    Yarım altın ne kadar?

    Yarım altın dün kapanışını 3.324,00 TL'den yapmıştı. Yarım altın bugün ise 3.155,76 TL alış fiyatı ve 3.157,69 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

    Cumhuriyet altını ne kadar?

    Cumhuriyet altını bugün 6.491,43 TL alış fiyatı ve 6.495,42 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.


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