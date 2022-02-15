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    15 Şubat 2022 Salı güncel altın fiyatları: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?

    Altın alım satım işlemi yapacak olanlar fiyatlardaki son durumu araştırıyor. Peki 15 Şubat Salı günü gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar, kaç TL? İşte son rakamlar...
    • Haber Merkezi
    • 15.02.2022 - 10:41
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    15 Şubat 2022 Salı güncel altın fiyatları: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?

    Altın, hem yatırıcım aracı hem de hediye olarak en sık tercih edilen değerli madenler arasında.

    Güvenli liman olarak bilinen altın, alıcı ve satıcılar tarafından anbean takip ediliyor.

    Gram ve çeyrek başta olmak üzere altın çeşitlerindeki son durum merak ediliyor. Fiyatlardaki iniş ve çıkışlar dikkat çekerken yatırımcılar anbean piyasaya dair incelemelerini sürdürüyor.

    Bugün gram altın 820 liradan işlem görürken çeyrek ise 1350 lira oldu.

    Peki 15 Şubat 2022 Salı altın fiyatları ne kadar? İşte güncel rakamlar..

    15 ŞUBAT 2022 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

    GRAM ALTIN

    ALIŞ: 820,29

    SATIŞ: 820,41

    ÇEYREK ALTIN

    ALIŞ: 1.332,00

    SATIŞ: 1.350,00

    CUMHURİYET ALTINI

    ALIŞ: 5.328,00

    SATIŞ: 5.378,00

    YARIM ALTIN

    ALIŞ: 2.673,00

    SATIŞ: 2.701,00

    REŞAT ALTIN

    ALIŞ: 5.360,47

    SATIŞ: 5.410,95

    22 AYAR BİLEZİK

    ALIŞ: 746,65

    SATIŞ: 751,36

    ALTIN ONS

    ALIŞ: 1.877,73

    SATIŞ: 1.878,11

    15 Şubat 2022 Salı güncel altın fiyatları: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar? #1


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