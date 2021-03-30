Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısı sonrasında pandemi nedeniyle maddi sıkıntı yaşayan esnaflara 1500 TL destek ödemesi yapılacağını duyurdu. Peki, 1500 TL destek ödemesi ne zaman?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan kısıtlamalar, vaka artışları nedeniyle yeniden gündeme geldi.

Dün gerçekleştirilen Kabine toplantısının ardından kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplantıda alınan kararları duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kafe, restoran ve lokantalar için tüm Türkiye'de yüzde 50 kapasite ile çalışma izni getirildiğini belirtirken bu işletmelere 1500 TL destek ödemesi yapılacağının da müjdesini verdi.

Bu açıklamanın ardından pandemi döneminde maddi anlamda sıkıntı yaşayan işletmeler, gözlerini ödemenin yapılacağı tarih bilgisine çevirdi.

Peki, 1500 TL destek ödemesi ne zaman yapılacak? Kimler 1500 TL destek ödemesinden yararlanacak? İşte, ayrıntılar...

1500 TL DESTEK ÖDEMESİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Dün gerçekleştirilen Kabine toplantısının ardından millete seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye genelinde yüzde 50 kapasite ile çalışmaya devam eden lokanta, kafe ve restoranlara 1500 TL nakdi destek ödemesi yapılacağını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 1500 TL destek ödemesi ile ilgili şunları söyledi:

"Kafe ve lokantalara bazı katkılar sağlayacağız. Nisan ve Mayıs aylarında normalleşme ve izin uygulaması kapsamında sigorta primi desteğinden yararlanamayan lokanta ve kafe çalışanlarımızın prim yüklerini üstlenecek ve ayrıca bunlara kişi başı 1500 TL nakdi ödeme yapacağız."

1500 TL destek ödemesi başvurularının, bir önceki dönemde olduğu gibi Ticaret Bakanlığı aracılığıyla yapılması bekleniyor. Ancak daha önce destek başvurusunda bulunan vatandaşlara otomatik olarak ödeme yapılıp yapılmayacağına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.