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- Dolar endeksi 20 yılın zirvesinde
Dolar endeksi 20 yılın zirvesinde
- 07.07.2022 - 14:47
Dolar endeksi 20 yılın zirvesinde kalmaya devam ediyor
ABD'de, enflasyon ve resesyon ikilemi arasında artan belirsizlikler güvenli liman olarak görülen varlıklara yönelimi hızlandırdı.
Güvenli liman olarak görülen dolar talebiyle dolar endeksi de 20 yılın zirvesine çıktı.
Dolar zirvedeki yerini koruyor.
Merkez bankalarının sıkı para politikaları dolara yaradı
AA'nın haberine göre, küresel çapta yüksek seyreden enflasyon karşısında merkez bankalarının bol likidite döneminden sıkı para politikalarına geçişi ivme kazanırken, bu durum dolar talebinin güçlü kalmasını beraberinde getiri.
ABD'de öncelik enflasyonda
ABD Merkez Bankası (Fed) tarafından verilen mesajlar ise önceliğin enflasyonun kontrol altına alınmasına verildiğini gösteriyor.
Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) politika duruşunu gerektiği gibi ayarlama kararlılığının sorgulanmaya başlanması halinde yüksek enflasyonun kalıcı hale gelebileceği riskine işaret edilen tutanaklarda, Fed yetkililerinin faiz artışına işaret ediliyor.
Dolar endeksinin yılbaşından bu yana olan yükselişi yüzde 12
Tutanaklar öncesi dolar endeksi, dün 107,3 ile Aralık 2002'den bu yana en yüksek seviyeyi test ederken, bugün dünkü kapanış seviyesine göre yüzde 0,2'lik düşüşle 106,7 seviyesine gerilese de 20 yılın zirvesindeki seyrini sürdürüyor. Dolar endeksinin yılbaşından bu yana olan yükselişi ise yüzde 12'ye yaklaştı.
Euro/dolar paritesi 20 yılın düşüğünde
Fed'in "şahin" politikalarını agresif şekilde devam ettireceği beklentileri ile güçlenen dolar, diğer para birimleri üzerinde de baskı yaratmaya devam ediyor.
- Euro/dolar paritesi, dün 1,0162 ile son 20 yılın en düşük seviyesine gerilemesinin ardından bugün 1,0190 seviyesinde hareket ediyor.
- Paritenin yılbaşından bu yana olan kaybı ise yüzde 10'u aştı.
- Sterlin/dolar paritesi de 1,20'nin altındaki seyrine devam ederek Mart 2020'den bu yana gördüğü en düşük seviyelerdeki hareketini sürdürüyor.
- Öte yandan, güçlü seyreden dolar, emtia fiyatlarını da baskılıyor. Brent petrolün varil fiyatı hafta başından bu yana yüzde 10'a yakın değer kaybıyla 100 dolar sınırına çekildi.
- Bakırın libresi yılbaşından bu yana yüzde 21 düşüşle 3,5 dolara indi.
- Hafta başından bu yana yüzde 3,8 değer kaybeden altının ons fiyatı ise şu sıralarda 1.744 dolardan alıcı buluyor.