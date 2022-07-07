Dolar güvenli liman olarak kabul edildiği için diğer para birimleri ve emtialara karşı önemli bir güç kazandı.

Dolar endeksi 20 yılın zirvesinde kalmaya devam ediyor

ABD'de, enflasyon ve resesyon ikilemi arasında artan belirsizlikler güvenli liman olarak görülen varlıklara yönelimi hızlandırdı.

Güvenli liman olarak görülen dolar talebiyle dolar endeksi de 20 yılın zirvesine çıktı.

Dolar zirvedeki yerini koruyor.

Merkez bankalarının sıkı para politikaları dolara yaradı

AA'nın haberine göre, küresel çapta yüksek seyreden enflasyon karşısında merkez bankalarının bol likidite döneminden sıkı para politikalarına geçişi ivme kazanırken, bu durum dolar talebinin güçlü kalmasını beraberinde getiri.

ABD'de öncelik enflasyonda

ABD Merkez Bankası (Fed) tarafından verilen mesajlar ise önceliğin enflasyonun kontrol altına alınmasına verildiğini gösteriyor.

Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) politika duruşunu gerektiği gibi ayarlama kararlılığının sorgulanmaya başlanması halinde yüksek enflasyonun kalıcı hale gelebileceği riskine işaret edilen tutanaklarda, Fed yetkililerinin faiz artışına işaret ediliyor.

Dolar endeksinin yılbaşından bu yana olan yükselişi yüzde 12

Tutanaklar öncesi dolar endeksi, dün 107,3 ile Aralık 2002'den bu yana en yüksek seviyeyi test ederken, bugün dünkü kapanış seviyesine göre yüzde 0,2'lik düşüşle 106,7 seviyesine gerilese de 20 yılın zirvesindeki seyrini sürdürüyor. Dolar endeksinin yılbaşından bu yana olan yükselişi ise yüzde 12'ye yaklaştı.

Euro/dolar paritesi 20 yılın düşüğünde

Fed'in "şahin" politikalarını agresif şekilde devam ettireceği beklentileri ile güçlenen dolar, diğer para birimleri üzerinde de baskı yaratmaya devam ediyor.