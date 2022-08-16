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    16 Ağustos, serbest piyasada döviz açılış fiyatları

    İstanbul serbest piyasada dolar 17,9630 liradan, euro ise 18,2560 liradan güne başladı.
    • 16.08.2022 - 09:12
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    16 Ağustos, serbest piyasada döviz açılış fiyatları

    Dolar günlerdir 18 lira kıyısında dolaşırken vatandaşın ve ekonomi dünyasının gözü döviz hareketlerine odaklandı.

    Dün doların satış fiyatı 17,9630 lira, euronun satış fiyatı ise 18,3250 lira olmuştu.

    Dolar 17,9630 lira

    İstanbul serbest piyasada 17,9610 liradan alınan dolar 17,9630 liradan satılıyor. 18,2540 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 18,2560 lira olarak belirlendi.

    Sterlin ise 21,6714 liradan işlem görüyor.

    16 Ağustos, serbest piyasada döviz açılış fiyatları #1


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