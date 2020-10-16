16 Ekim: Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

İstanbul serbest piyasada dolar 7.9390 liradan, euro 9.2970 liradan güne başlangıç yaptı.

ABD'deki makroekonomik verilerin beklentinin altında gelmesi ve koronavirüs destek paketinin miktarının tekrar tartışmaya açılması; piyasalarda doların, TL'ye karşı fiyatının düşmesi beklentisi yarattı.

Bu beklenti ile açılan İstanbul serbest piyasada dolar 7.9390 liradan, euro 9.2970 liradan güne başladı.

EURO SATIŞ FİYATI 9.2970 LİRA

9.2950 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 9.2970 lira olarak belirlendi.

DOLAR VE EURONUN DÜNKÜ KAPANIŞ RAKAMI

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7.9450 lira, euronun satış fiyatı ise 9.3020 lira olmuştu.

Bu arada sterlin en düşük 10.2274 lira ve en yüksek 10.2658 lirayı gördükten sonra 10.24-10.25 lira aralığında hareket ediyor.