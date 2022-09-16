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- 16 Eylül'de altının gramı 975 lira
16 Eylül'de altının gramı 975 lira
Altın fiyatları 1.000 liranın üzerindeki seyrinden geriye dönüş yaptı. Bugün serbest piyasada gram altın 975 liradan çeyrek altın ise 1.611 liradan işlem görüyor.
- 16.09.2022 - 09:55
ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artıracağı beklentisiyle tahvil getirilerinin artması ve altının çekiciliğinin azalmasıyla iki yıldan uzun sürenin en düşük seviyelerinde seyrederken iki ayın da en kötü haftalık performansını gösterdi.
Reuters'in haberine göre, dünyada altının spot piyasadaki ons fiyatı Nisan 2020'den bu yana en düşük seviye olan 1.659,47 dolara indikten sonra 1.663,96 dolar seviyesinde yatay işlem gördü. Altın hafta başından bu yana yüzde 3,1 geriledi.
Kapalıçarşı'da altın fiyatları
Serbest piyasada ise altın fiyatları ons altının düşüşüne paralel olarak değer kaybetti.
Gram altın: 975 lira
Çeyrek altın: 1.611 lira
Cumhuriyet altını: 6 bin 564
Tam altın: 6 bin 444 lira
Yarım altın: 3 bin 222 lira