16 Eylül'de altının gramı 975 lira

Altın fiyatları 1.000 liranın üzerindeki seyrinden geriye dönüş yaptı. Bugün serbest piyasada gram altın 975 liradan çeyrek altın ise 1.611 liradan işlem görüyor.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artıracağı beklentisiyle tahvil getirilerinin artması ve altının çekiciliğinin azalmasıyla iki yıldan uzun sürenin en düşük seviyelerinde seyrederken iki ayın da en kötü haftalık performansını gösterdi.

Reuters'in haberine göre, dünyada altının spot piyasadaki ons fiyatı Nisan 2020'den bu yana en düşük seviye olan 1.659,47 dolara indikten sonra 1.663,96 dolar seviyesinde yatay işlem gördü. Altın hafta başından bu yana yüzde 3,1 geriledi.

Kapalıçarşı'da altın fiyatları

Serbest piyasada ise altın fiyatları ons altının düşüşüne paralel olarak değer kaybetti.

Gram altın: 975 lira

Çeyrek altın: 1.611 lira

Cumhuriyet altını: 6 bin 564

Tam altın: 6 bin 444 lira

Yarım altın: 3 bin 222 lira