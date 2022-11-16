16 Kasım serbest piyasada döviz fiyatları

Dolar 18,6080 liradan, euro ise 19,3060 liradan güne başlangıç yaptı.

Son kapanışta dolar 18,61 liradan, euro ise 19,35 liradan satılmıştı. Dolar ve euro, bugün kısmi de olsa düşüş gösterdi.

Dolar/TL, 18.60 seviyesi etrafındaki yatay seyrini bugün de koruyor. İstanbul Kapalıçarşı’da 18,6060 liradan alınan dolar 18,6080 liradan, 19,3040 liradan alınan euro ise 19,3060 liradan satılıyor.

Sterlin ise serbest piyasada 22,0275 liradan alış yapıyor ve 22,1380 liradan satılıyor.

Dolar, piyasalardaki üstünlüğünü koruyor

NATO ülkesi Polonya'ya düşen Rus yapımı füzenin ardından artan jeopolitik risklere bağlı olarak dalgalı işlemler görülürken, güvenli liman olarak görülen dolar kazanımlarını korudu.

Dolar endeksi, gün içerisinde yüzde 0,31 artışla 106,76'ya kadar yükselmesinin ardından en son yüzde 0,13 artışla 106,57 seviyesinden işlem gördü.

Euro, dolar karşısında erken işlemlerde yüzde 0,18 gerilemesinin ardından yüzde 0,11 yükselerek 1.0361 dolardan işlem gördü.

Euroda dün gece de benzer hareketler kaydedildi. Sterlin, dolar karşısında erken işlemlerde kayıplarını telafi etmesinin ardından en son yüzde 0,13 yükselerek 1.1873 dolardan işlem gördü. Dolar, yen karşısında yüzde 0,38 yükselerek 139,82 yenden işlem gördü.