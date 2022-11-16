Petrol
93.71
-0.16%
Euro
19.3552
0.43%
Dolar
18.6124
0.06%
Altın
1.064
0.07%
Borsa
4710
0.00%
Bitcoin
319.817
-0.83%
BTXN Coin
7.31
-1.34%
Bitexen
11ºC
İstanbul
Çok bulutlu 11 C

    16 Kasım serbest piyasada döviz fiyatları

    Dolar 18,6080 liradan, euro ise 19,3060 liradan güne başlangıç yaptı.
    • 16.11.2022 - 09:57
    • Güncelleme : 16.11.2022 - 10:16
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    16 Kasım serbest piyasada döviz fiyatları

    Son kapanışta dolar 18,61 liradan, euro ise 19,35 liradan satılmıştı. Dolar ve euro, bugün kısmi de olsa düşüş gösterdi.

    Dolar/TL, 18.60 seviyesi etrafındaki yatay seyrini bugün de koruyor. İstanbul Kapalıçarşı’da 18,6060 liradan alınan dolar 18,6080 liradan, 19,3040 liradan alınan euro ise 19,3060 liradan satılıyor.

    Sterlin ise serbest piyasada 22,0275 liradan alış yapıyor ve  22,1380 liradan satılıyor.

    Dolar, piyasalardaki üstünlüğünü koruyor

    NATO ülkesi Polonya'ya düşen Rus yapımı füzenin ardından artan jeopolitik risklere bağlı olarak dalgalı işlemler görülürken, güvenli liman olarak görülen dolar kazanımlarını korudu.

    Dolar endeksi, gün içerisinde yüzde 0,31 artışla 106,76'ya kadar yükselmesinin ardından en son yüzde 0,13 artışla 106,57 seviyesinden işlem gördü.

    Euro, dolar karşısında erken işlemlerde yüzde 0,18 gerilemesinin ardından yüzde 0,11 yükselerek 1.0361 dolardan işlem gördü.

    Euroda dün gece de benzer hareketler kaydedildi. Sterlin, dolar karşısında erken işlemlerde kayıplarını telafi etmesinin ardından en son yüzde 0,13 yükselerek 1.1873 dolardan işlem gördü. Dolar, yen karşısında yüzde 0,38 yükselerek 139,82 yenden işlem gördü.

    euro


    Murat, getiri garantili bir yatırım yöntemi buldu!
    Advertorial

    Murat, getiri garantili bir yatırım yöntemi buldu!

    Kocaeli'de bakıma muhtaç ailenin evinden dram çıktı
    3. Sayfa

    Kocaeli'de bakıma muhtaç ailenin evinden dram çıktı

    Batı Karadeniz'in renkleri görsel şölen sundu
    Yaşam

    Batı Karadeniz'in renkleri görsel şölen sundu

    Görüş Bildir