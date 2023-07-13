1.6 milyon EYT'linin emekli maaşı bağlandı TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Muş, EYT düzenlemesinin yürürlüğe girdiği 3 Mart 2023 tarihi itibarıyla 1.9 milyon başvuru alındığını ve bunlardan 1.6 milyonunun aylık bağlama işlemlerinin yapıldığını açıkladı.

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ensonhaber.com

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesi 3 Mart 2023 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiş, düzenlemeyle birlikte emeklilik için yaş şartını tamamlayamayan ancak prim ve yıl şartlarını tamamlayan yaklaşık 6 milyon kişi emekli olma hakkı kazanmıştı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda açıklama yapan TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Muş, EYT düzenlemesinin detayları ve sonuçlarıyla ilgili bilgi verdi.

3 Mart 2023 tarihi itibarıyla Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) yoğun bir müracaat yapıldığını ve personelin ilave çalışmak durumunda kaldığını belirten Muş, bugüne kadar yaklaşık 1.9 milyon başvuru alındığını söyledi.

Başvuruların hem kuruma doğrudan hem de e-Devlet üzerinden yapıldığını ifade eden Muş, mükerrer başvuruların da bu sayıya dahil olduğunu kaydetti.

"1.6 milyon vatandaşın aylık bağlama işlemleri yapıldı"

Başvuruların incelenmesi ve aylık bağlama süreçlerinin devam ettiğini bildiren Muş, bugünün tarihi itibarıyla bu kapsamda toplam 1.6 milyon vatandaşın aylık bağlama işlemlerinin yapıldığını ve sigortalıların bilgilendirildiğini açıkladı.

Aylık bağlama işlemi yapılmamış sigortalıların hizmet birleştirmesi gereken veya ilgili kurum kuruluşlarca yazışma yapılarak yazışma sonucuna göre aylığa hak kazanma durumu tespit edilecek sigortalılar olduğunu ifade eden Muş, normal süreçte yıl içinde 440 bin aylık bağlandığı dikkate alındığında SGK personelinin yoğun mesaisiyle bir ayda bir yılda bağlanan aylık sayısı kadar aylık bağlandığını söyledi.

İncelenen başvurularda yaklaşık yüzde 10 oranında aylığa hak kazanmama durumu nedeniyle sigortalılara aylık bağlanamayacağının bildirildiğini tespit ettiklerini belirten Muş, kanun gereği bu eksiklikleri giderilmeden aylık bağlanamayacağından sigortalarımız yazılı olarak bilgilendirilmeye devam edildiğini ifade etti.

"İncelemenin ardından aylık bağlama işlemi en kısa sürede gerçekleştiriliyor"

Her talepte bulunan sigortalıya aylık bağlanamadığını, aylığa hak kazanma koşullarının oluştuğu dosya incelemesi yapılarak tespit edildikten sonra aylık bağlama işleminin en kısa sürede gerçekleştirildiğini vurgulayan Muş, bu istatistiklerden anlaşılacağı üzere aylığı bağlanmamış çok fazla vatandaşımız kalmadığını, onların da kısa bir süre içerisinde netleşmiş ve tamamlanmış olacağını dile getirdi.