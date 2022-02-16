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16 Şubat 2022 Çarşamba güncel altın fiyatları: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?

16 Şubat 2022 Çarşamba güncel altın fiyatları: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?

Gram ve çeyrek başta olmak üzere altın düştü mü yükseldi mi merak ediliyor. İşte 16 Şubat Çarşamba güncel altın fiyatları...