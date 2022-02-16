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- 16 Şubat 2022 Çarşamba güncel altın fiyatları: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?
16 Şubat 2022 Çarşamba güncel altın fiyatları: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?
Gram ve çeyrek başta olmak üzere altın düştü mü yükseldi mi merak ediliyor. İşte 16 Şubat Çarşamba güncel altın fiyatları...
- Haber Merkezi
- 16.02.2022 - 11:45
Güvenli liman olarak bilinen altın, alıcı ve satıcılar tarafından anbean takip ediliyor.
Gram ve çeyrek başta olmak üzere altın çeşitlerindeki son durum merak ediliyor.
Fiyatlardaki iniş ve çıkışlar dikkat çekerken yatırımcılar anbean piyasaya dair incelemelerini sürdürüyor.
Bugün gram altın 813 liradan işlem görürken çeyrek ise 1340 lira oldu.
Peki 16 Şubat 2022 Çarşamba altın fiyatları ne kadar? İşte güncel rakamlar..
16 ŞUBAT 2022 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
GRAM ALTIN
ALIŞ: 813,82
SATIŞ: 813,96
ÇEYREK ALTIN
ALIŞ: 1.324,00
SATIŞ: 1.340,00
CUMHURİYET ALTINI
ALIŞ: 5.294,00
SATIŞ: 5.340,00
YARIM ALTIN
ALIŞ: 2.655,00
SATIŞ: 2.679,00
REŞAT ALTIN
ALIŞ: 5.326,47
SATIŞ: 5.372,95
22 AYAR BİLEZİK
ALIŞ: 741,58
SATIŞ: 745,44
ALTIN ONS
ALIŞ: 1.856,79
SATIŞ: 1.856,98