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    Borsa İstanbul haftaya yükselişle başladı

    Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,13 artışla 1.453,69 puandan başladı.
    • AA
    • 24.05.2021 - 10:54
    • Güncelleme : 24.05.2021 - 11:00
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    Borsa İstanbul haftaya yükselişle başladı

    Borsa İstanbul’un açılışında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1,85 puan ve yüzde 0,13 değer kazanarak 1.453,69 puana yükseldi.

    BANKACILIK VE HOLDİNG ENDEKSİ ARTTI

    Bankacılık endeksi yüzde 0,22 ve holding endeksi yüzde 0,19 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,40 ile spor, en çok gerileyen yüzde 0,40 ile iletişim oldu.

    BIST 100 endeksi, geçen hafta cuma gününü yüzde 0,14 değer kazancıyla 1.451,84 puandan tamamladı. Endeks, haftalık bazda ise yüzde 0,73 yükseliş kaydetti.

    PİYASALAR VERİLERE BAĞLI YÖN ARAYIŞINDA

    Analistler, küresel pay piyasalarının enflasyon ve para politikalarına yönelik belirsizlikler ve açıklanan verilerin desteklediği büyüme beklentileriyle yön arayışında olduğunu söyledi.

    Borsa İstanbul haftaya yükselişle başladı #1

    DESTEK DİRENÇ KONUMU

    Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.440 ve 1.390 seviyelerinin destek, 1.470 puanın direnç konumunda olduğunu bildirdi.

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