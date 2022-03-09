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    Küresel piyasalar karışık seyirde ilerliyor

    Rusya-Ukrayna savaşı, emtia fiyatlarındaki yukarı yönlü baskının sürmesiyle enerji sektörü hisselerinde ayrışma dikkati çekiyor.
    • AA
    • 09.03.2022 - 09:37
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    Küresel piyasalar karışık seyirde ilerliyor

    Küresel piyasalarda, Rusya-Ukrayna savaşı ve yaptırımların etkileriyle karışık seyir izlenirken, enerji sektörü hisselerinde ayrışma takip ediliyor.

    ABD, RUSYA'DAN ENERJİ İTHALATINI YASAKLADI

    ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'dan petrol, sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) ve kömürün ithalatını yasaklayan kararnameyi imzaladı.

    Avrupa Birliği (AB), Rusya'dan ithal ettiği doğalgaz miktarını 1 yıl içinde 3'de 2 oranında azaltmak için plan hazırlarken, İngiltere bu yıl sonuna kadar Rusya'dan gerçekleştirdiği petrol ve ürünleri ithalatını aşamalı olarak sonlandıracağını açıkladı.

    150 ŞİRKET RUSYA'DAKİ FAALİYETLERİNİ SONLANDIRDI

    Öte yandan Shell, Starbucks ve McDonald's gibi uluslararası şirketlerden de Rusya'da faaliyetleri sonlandırma kararları gelmeye devam ederken, şimdiye kadar Rusya'daki ortaklıklarından çıkan ve ticari faaliyetlerini durduran şirket sayısının 150'yi aştığı belirtiliyor.

    Küresel piyasalar karışık seyirde ilerliyor #1

    BRENT PETROLÜN VARİLİ 128,7 DOLAR

    Söz konusu kararların ardından Brent petrolün varil fiyatı Temmuz 2018'den bu yana en yüksek seviye olan 131,1 dolar seviyelerini test ederken, bugün 128,7 dolar seviyelerinde hareket ediyor.

    ALTININ ONSU 2 BİN 47 DOLAR

    Altının ons fiyatı ise yatırımcıların güvenli limanlara yönelimi ile dün 2.070 dolarla 1,5 yılın en yüksek seviyesini görmesinin ardından bugün yüzde 0,2'lik düşüşle 2.047 dolar civarında bulunuyor.

    RUSYA'YA YAPILAN YASAK ABD'YE BÜYÜK BİR ETKİ YAPMAYACAK

    Analistler, ABD'nin Rusya'dan doğalgaz ithalatının, ülkenin toplam enerji ihtiyacının yaklaşık yüzde 8'ini karşıladığını, bu kapsamda ülke ekonomisinde majör bir etki yaratması beklenmediğini belirterek, Batılı ülkelerin bu konuda alacağı kararların fiyatlar üzerinde daha fazla yukarı yönlü baskı oluşturabileceğine işaret ediyor.

    Risk iştahının düşük seyretmesiyle güvenli limanlara yönelimin devam edebileceğini aktaran analistler, ayrıca petrol ve gaz fiyatlarındaki artışın etkisiyle sektör hisselerinde de pozitif ayrışma yaşandığına dikkati çekiyor.

    Rusya

    NEW YORK BORSASI DÜŞÜŞTE

    Bu gelişmelerle dün güne tepki alımlarıyla başlayan New York borsasında satış ağırlıklı seyir sürdü ve Dow Jones endeksi yüzde 0,56, S&P 500 endeksi yüzde 0,72 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,28 değer kaybetti.

    Dolar endeksi dün yüzde 0,2'lik azalışla 99,1 seviyelerinden kapanırken, bugün yeniden 99'un hemen altında seyrediyor. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi ise dün 1,88 seviyelerine kadar yükselmesinin ardından yüzde 1,86 seviyelerinde dengelendi. ABD'nin endeks vadeli kontratlarında yeni günün pozitif başladığı görülüyor.


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