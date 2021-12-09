Borsa İstanbul güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, dün yükselerek kapanmıştı; bugün de açılışta güne yüzde 0,43 artışla 2.013,12 puandan başlangıç yaptı.

Borsa İstanbul'un bugünkü açılışında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 8,57 puan ve yüzde 0,43 değer kazanarak 2.013,12 puana yükselerek geçen haftadan bu yana sergilediği yükselişi devam ettirdi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,31 ve holding endeksi yüzde 0,41 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,08 ile orman, kağıt, basım, en çok kaybettiren yüzde 0,70 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

BORSA'DAN DÜN YİNE KAPANIŞ REKORU GELDİ

BIST 100 endeksi, dün önceki kapanışa göre yüzde 1,19 artarak 2.004,55 puanla kapanış rekorunu kırarken, gün içinde gördüğü en yüksek seviye rekorunu da 2.012,26 puana taşıdı.

DESTEK VE DİRENÇ KONUMU

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.040 seviyesinin direnç, 1.960 puanın destek konumunda bulunduğunu bildirdi.