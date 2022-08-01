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    Emtia piyasasında geçen hafta sert yükselişler yaşandı

    Fed'in faiz artışı nedeniyle geçen hafta emtia fiyatları yükselişe geçti. Faiz artırımları beklentileriyle ekonomik büyümeye yönelik endişeler fiyatlarda değer kaybına neden oldu.
    • 01.08.2022 - 12:21
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    Emtia piyasasında geçen hafta sert yükselişler yaşandı

    ABD Merkez Bankası'nın (Fed) daha yavaş faiz artışına gidebileceği beklentisi ve dolara olan talebin azalmasıyla emtia piyasasında geçen hafta sert yükselişlerin görüldüğü adeta bir "ralli haftası" yaşandı.

    AA'nın haberine göre analistler, Fed'in beklentiler doğrultusunda politika faizini 75 baz puan artırmasının ardından Fed Başkanı Jerome Powell'ın "gelecek toplantılarda daha yumuşak adımlar atılabileceği" mesajı vermesinin altına olan talebi artırdığını söyledi.

    Çin'de emlak krizi sürüyor

    Çin'de emlak krizine ilişkin risklerin devam etmesine karşın emtia piyasasındaki yükselişler devam etti.

    Geçen hafta altın yüzde 2,2 değerlendi

    Geçen hafta altın yüzde 2,2, gümüş yüzde 9,5, paladyum yüzde 4,2 ve platin yüzde 2,6 değer kazandı.

    Metallerde de yukarı yönlü hareketler görüldü

    Metallere geçen hafta yükseliş eğilimi hakim oldu. Tezgah üstü piyasada bakır yüzde 5,9, kurşun yüzde 1,2, nikel yüzde 2 ve çinko yüzde 9,4 artış kaydetti. Arz risklerinin talep endişelerini dengelemesi geçen hafta bakırdaki yükselişi durduramadı.

    Brent petrol

    Brent petrol yüzde 4 kazandırdı

    Brent petrol geçen hafta yüzde 4 değer kazandı. Fiyatlardaki yükselişte, küresel piyasalarda artan arz endişeleri etkili oldu.

    Rus enerji şirketi Gazprom, geçen hafta, Rus gazını Almanya üzerinden Avrupa'ya taşıyan hatlardan Kuzey Akım doğalgaz boru hattı için kullanılan Portovaya kompresör istasyonundaki Siemens türbin motorunun teknik nedenlerden ötürü durdurulduğu ve bu nedenle hat üzerinden sevk edilen doğal gaz miktarının azalacağını duyurdu.

    Emtia piyasasında geçen hafta sert yükselişler yaşandı #2

    Tarım emtialarındaki yükseliş durdurulamıyor

    Geçen hafta tarım grubu emtialarında da sert yükselişler söz konusu oldu. Chicago Ticaret Borsası'nda işlem gören buğday yüzde 7, mısır yüzde 10,3, soya fasulyesi yüzde 12 ve pirinç yüzde 0,1 artış kaydetti.

    Buğday fiyatlarında tahıl koridoru anlaşması ile görülen iyimserlik, Rusya'nın Ukrayna'da Odesa limanını vurmasıyla dağıldı. Bir Rus yetkilinin "Rus ihracatının önündeki engellerin kaldırılmaması halinde tahıl anlaşmasının çökebileceğini" söylediğine dair haberler de buğday fiyatlarının artmasına neden oldu. Artan hava sıcaklıkları ve üretim tahminlerinin önceki aya göre düşüş göstermesi de fiyatları yukarı yönlü etkiledi.

    Küresel çapta artan hava sıcaklıkları soya fasulyesi, mısır ve pirinç fiyatlarındaki yükselişi tetikledi. Ayrıca, kahve ihracatındaki artışla kahve fiyatları da yükseldi.


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