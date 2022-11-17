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    17 Kasım'da altının gram fiyatı 1.059 lira

    Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 1.059 lira seviyesinde işlem görüyor.
    • 17.11.2022 - 11:15
    • Güncelleme : 17.11.2022 - 11:34
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    17 Kasım'da altının gram fiyatı 1.059 lira

    Hafta içinde gram altın, tarihi yükselişini gerçekleştirdikten sonra jeopolitik riskler ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artışını frenlemesi beklenti ile yön değiştirdi. Doların değer kazanması, altının değerinde sınırlı bir düşüşe neden oldu.

    Dün, altının ons fiyatı ve dolar kurundaki düşüşe paralel yüzde 0,4 değer kaybeden altının gram fiyatı, günü 1.060,3 liradan tamamladı.

    Çeyrek altın 1.751 lira

    Altının gram fiyatı, yeni güne de düşüşle başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,1 azalışla 1.059 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.751 lira, Cumhuriyet altını da 7 bin 50 liradan satılıyor.

    Altının ons fiyatı, 1.768 dolar

    Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,3 altında 1.768 dolardan işlem görüyor.

    Analistler, bugün yatırımcının odağında Euro Bölgesi'nde enflasyon ile ABD'de konut başlangıçları ve haftalık işsizlik başvuruları başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtiyor.

    17 Kasım da altının gram fiyatı 1.059 lira #1

    Destek ve direnç konumu

    AA'nın haberine göre, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.750 doların destek konumuna gelebileceğini ifade eden analistler, 1.790 doların direnç olarak öne çıktığını bildirdi.


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