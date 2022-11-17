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- 17 Kasım'da serbest piyasada döviz açılış fiyatları
17 Kasım'da serbest piyasada döviz açılış fiyatları
Serbest piyasada bugün dolar yüzde 0,13 ve euro yüzde 0,12 artış gösterirken sterlin ise yüzde 0,01 geriledi.
- 17.11.2022 - 09:52
- Güncelleme : 17.11.2022 - 09:57
Son kapanışta dolar 18,61 liradan, euro ise 19,33 liradan satılmıştı.
Serbest piyasada döviz fiyatları baktığımızda dolar 18,6110 liradan, euro ise 19,32 liradan güne başlangıç yaptı.
Sterline baktığımızda ise 22,0883liradan alındığını ve 22,1991 liradan satıldığını görüyoruz.
Dolar 19,3180 lira
AA'nın haberine göre, İstanbul Kapalıçarşı’da 18,6090 liradan alınan dolar 18,6110 liradan, 19,3180 liradan alınan euro ise 19,32 liradan satılıyor.