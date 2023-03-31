1,7 milyar liralık tarım destek ödemesi hesaplarda Tarımsal destekleme ödemeleri kapsamında 1 milyar 653 milyon 871 bin liranın bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağı bildirildi.

AA

Tarımsal destekleme ödemesi ile tarım üreticileri ve besiciler desteklenmeye devam ediliyor.

Farklı branş ve faaliyetler kapsamında çiftçilere bugün de 1 milyar 653 milyon 871 bin lira destek yapılacak.

Bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacak

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, tarımsal destekleme ödemeleri kapsamında yapılacak desteğin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını açıkladı.

"Hayırlı olsun"

Bakan Kirişci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "1 milyar 653 milyon 871 bin TL tarımsal destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadesini kullandı.

Destekleme ödemesinin ayrıntıları

Paylaşımda, destekleme ödemesinin ayrıntılarına ilişkin infografik de yer aldı.

Buna göre, 1 milyar 520 milyon 671 bin 781 liralık buzağı desteği, 117 milyon 285 bin 356 liralık fark ödemesi desteği (hububat, baklagil, dane mısır), 13 milyon 546 bin 541 liralık biyolojik ve biyoteknik mücadele desteği, 1 milyon 564 bin 390 liralık mazot ve gübre desteği ve 803 bin 628 liralık sertifikalı fidan kullanım desteği verilecek.