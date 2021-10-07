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    ABD'nin ham petrol stokları arttı

    Küresel piyasaların merkezindeki verilerden olan ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta, bir önceki haftaya göre 2 milyon 300 bin varil artış gösterdi.
    • AA
    • 07.10.2021 - 09:42
    • Güncelleme : 07.10.2021 - 10:04
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    ABD'nin ham petrol stokları arttı

    ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkede ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 2 milyon 300 bin varil (yüzde 0,6) artarak yaklaşık 420 milyon 900 bin varil olduğunu açıkladı.

    BEKLENTİNİN AKSİNE HAREKET

    Açıklanan veriler kadar, sonucun beklentilerin doğrultusunda olup olmaması da önem taşıyor. Piyasa beklentisi stokların 300 bin varil azalacağı yönündeydi.

    TİCARİ HAM PETROL STOKLARI 900 BİN VARİL AZALDI

    Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise 900 bin varil azalarak 617 milyon 800 bin varile düştü. Söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları 3 milyon 300 bin varil (yüzde 1,5) artışla 225 milyon 100 bin varile yükseldi.

    ABD nin ham petrol stokları arttı #1

    PETROL ÜRETİMİ ARTTI

    ABD'nin ham petrol ithalatı geçen hafta, bir önceki haftaya göre günlük ortalama 483 bin varil artarak yaklaşık 7 milyon 35 bin varil, ihracatı ise günlük ortalama 906 bin varil azalarak 2 milyon 114 bin varil oldu.

    Ülkenin günlük ham petrol üretimi ise 25 Eylül-1 Ekim haftasında 210 bin varil artarak yaklaşık 11 milyon 748 bin varil seviyesinde gerçekleşti.

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