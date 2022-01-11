Küresel piyasalarda yön arayışı sürüyor

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası'nın beklenenden önce ve daha hızlı faiz artıracağına ilişkin haber akışı sonrası dengelenme çabası devam ediyor.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell ve diğer Fed yetkililerinin bugün yapacağı konuşmalar, küresel piyasaların ve yatırımcıların odağına yerleşti.

POWELL'IN KONUŞMALARI PİYASAYI ETKİSİ ALTINA ALDI

Fed'in şahinleşen duruşu ve martta faiz artırımına gidebileceği beklentisi pay piyasalarında fiyatlanmayı sürdürürken, dün Fed Başkanı Powell'ın açıklamaları pay piyasalarını olumlu etkiledi.

Powell, bankanın araçlarını ekonomiyi ve güçlü bir iş gücü piyasasını desteklemenin yanı sıra yüksek enflasyonun kalıcı hale gelmesini önlemek için kullanacaklarını ifade ederek, "Devam eden salgına rağmen ekonomi hızla güçlendi. Bu durum, kalıcı arz ve talep dengesizliklerine ve darboğazlara, dolayısıyla yüksek enflasyona neden oldu. Maksimum istihdam ve fiyat istikrarı hedeflerine ulaşmakta kararlıyız." ifadelerini kullandı.

FED YETKİLİLERİNİN KONUŞMALARI TAKİP EDİLECEK

Bugün, son dönemde şahin duruşu öne çıkan Kansas City Fed Başkanı Esther George ve St Louis Fed Başkanı James Bullard'ın konuşmaları gündemin odağına yerleşirken, açıklamalarda para politikasının geleceğine ilişkin ipuçları aranacak.

NEW YORK BORSASI HAREKETLENDİ

New York borsasında endeksler Powell'ın açıklamalarıyla birlikte yüzde 2'lere varan kayıplarının önemli bir kısmını telafi ederken, Nasdaq endeksi 4 günlük düşüş eğilimini sonlandırdı.

Dün, New York borsası güne sert satıcılı bir seyirle başlamasının ardında gün sonuna doğru kayıplarının büyük kısmını telafi etti. S&P 500 endeksi yüzde 0,14 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,45 gerilerken, Nasdaq endeksi yüzde 0,05 değer kazandı.

AVRUPA BORSALARINDA DÜŞÜŞ

Dün Powell'ın açıklamaları öncesinde kapanan Avrupa'da pay piyasaları ise günü düşüşle tamamladı. Bugün ise Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın konuşması, yatırımcıların odağında yer alıyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,53, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,13 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,44 değer kaybetti. Avrupa endeksleri bugün vadeli işlemlerde ise pozitif seyrediyor.

ASYA BORSALARI KARIŞIK

Asya borsalarında bugün karışık bir seyir gözlemlenirken, koronavirüs salgının hızla yayılması risk unsuru oluşturmaya devam ediyor. Bölge ülkelerinde rekor vaka sayılarının devam etmesi ve alınan tedbirler ekonomik toparlanma üzerindeki endişeleri artırıyor. Bu gelişmelerle, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,50, Japonya'da tatil dönüşü dünkü düşüşü de fiyatlayan Nikkei 225 endeksi yüzde 1 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,06 gerilerken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,17 değer kazandı.

Yurt içinde ise gözler bugün ödemeler dengesi verilerine çevrilirken, AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının Kasım 2021 döneminde 2 milyar 230 milyon dolar açık vermesini bekliyor.