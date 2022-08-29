Küresel piyasalar yeni haftaya negatif başladı

Bu hafta açıklanacak veriler küresel piyasaların yönünün belirlenmesinde etkili olacak.

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'in ekonomik sıkıntıların devam edeceğini bildirmesinin ardından negatif bir seyir izleniyor.

Fiyat istikrarını yeniden sağlamanın biraz zaman alacağını vurgulayan Powell'ın "Daha yüksek faiz oranları, daha yavaş büyüme ve daha yumuşak iş gücü piyasası koşulları enflasyonu düşürürken, hane halkları ve işletmelere biraz da acı verecektir." ifadeleri ise piyasalara sert satış getirdi.

New York borsasında sert düşüş

ABD'de cuma günü açıklanan kişisel gelir ve harcamalar verilerinin de beklentilerin altında kalmasının ardından New York borsasında sert düşüş yaşandı. Dow Jones endeksi yüzde 3,03, S&P 500 endeksi yüzde 3,37 ve Nasdaq endeksi yüzde 3,94 değer kaybederek bir ayın en düşük seviyesinden kapandı. Endekslerin haftalık bazdaki kayıpları ise yüzde 5,6 düzeyinde gerçekleşti.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi küresel pay piyasalarından pozitif ayrıştı

AA'nın haberine göre, yurt içinde, geçen hafta Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi küresel pay piyasalarından pozitif ayrıştı ve cuma günü yüzde 0,30 artarak 3.104,90 puanla kapanış rekorunu kırdı. Endeks, gördüğü en yüksek seviyeyi 3.188,07 puana taşırken, haftalık bazda da yüzde 4,17 değer kazandı. Dolar/TL ise cuma günü 18,1643 ile yatay kapanmasının ardından yeni haftaya bankalararası piyasanın açılışında 18,1850'den başladı.

Euro Bölgesi'nde enflasyon, yurt içinde ise büyüme verileri takip edilecek

Yeni haftada yoğun veri gündeminin fiyatlamalara yön vermesinin beklendiğini aktaran analistler, hafta boyunca dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi'nin (PMI) yanı sıra yurt dışında ABD'de istihdam raporu, Euro Bölgesi'nde enflasyon, yurt içinde ise büyüme verilerinin yakından izleneceğini bildirdi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler:

10.00 Türkiye, ağustos ayı ekonomik güven endeksi

10.00 Türkiye, temmuz ayı dış ticaret dengesi

17.30 ABD, ağustos ayı Dallas Fed imalat endeksi