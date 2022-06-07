Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

Dolar/TL, yurt içindeki ekonomik faaliyetlerin ortasında durarak, yatırımcıların hareketlerini belirliyor.

Küresel ölçekte dolar, enflasyonun yüksek seyrine devam etmesinin etkisinde hareket ederek yükseldi ve euro ise Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) perşembe günü açıklayacağı politika kararı öncesinde geriledi.

AA'nın haberine göre, İstanbul serbest piyasada dolar 16,6420 liradan, euro ise 17,7670 liradan güne başladı.

Dolar 16,6420 lira

Serbest piyasada 16,6400 liradan alınan dolar 16,6420 liradan satılıyor. 17,7650 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 17,7670 lira olarak belirlendi.

Euro 17,7350 lira

Dün, doların satış fiyatı 16,5620 lira, euronun satış fiyatı ise 17,7350 lira olmuştu.