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    17'nci G20 Liderler Zirvesi'nde görüşmeler başladı

    Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Twitter'da paylaştığı mesajında Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birlikte 17'nci G20 Liderler Zirvesi'ne katıldıkları bilgisini paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 14.11.2022 - 11:47
    • Güncelleme : 14.11.2022 - 11:54
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    17'nci G20 Liderler Zirvesi'nde görüşmeler başladı

    Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, yayınladığı mesajda, 17'nci G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere gittikleri Endonezya'nın Bali adasından resmi görüşmelere dair görüntüler paylaştı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezya Devlet Başkanı Widodo ile görüştü

    Bakan Nebati, mesajında "17'nci G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere geldiğimiz Endonezya'nın Bali adasında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo ile yaptığı görüşmeye eşlik ettik." bilgisini paylaştı.

    17 nci G20 Liderler Zirvesi nde görüşmeler başladı #1

    17 nci G20 Liderler Zirvesi nde görüşmeler başladı #2

    17 nci G20 Liderler Zirvesi nde görüşmeler başladı #3

    Nureddin Nebati


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