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TCMB, repo ihalesiyle piyasaya 61 milyar lira verdi

TCMB, repo ihalesiyle piyasaya 61 milyar lira verdi

TCMB, Türk Lirası'nı sıkılaştırma adımları yöntemlerinden biri olan repo ihalelerine bugün de devam etti.