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    TCMB, repo ihalesiyle piyasaya 61 milyar lira verdi

    TCMB, Türk Lirası'nı sıkılaştırma adımları yöntemlerinden biri olan repo ihalelerine bugün de devam etti.
    • AA
    • 09.07.2021 - 13:14
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    TCMB, repo ihalesiyle piyasaya 61 milyar lira verdi

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 16 Temmuz vadeli repo ihalesi ile piyasaya 60 milyar 999 milyon 999 bin 988 lira verdi.

    İHALEYE GELEN TEKLİF

    İhaleye 143 milyar 330 milyon liralık teklif geldi.

    BASİT VE BİLEŞİK FAİZ

    İhalede basit faiz yüzde 19 olurken, bileşik faiz ise yüzde 20,88 seviyesinde gerçekleşti.

    Repo ihalesi

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