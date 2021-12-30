Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'un açılışında BIST 100 endeksi, güne 20,81 puan yüzde 1,10 artışla 1.916,28 puandan başladı.

Borsada bankacılık endeksi yüzde 0,38 ve holding endeksi yüzde 1,12 artış kaydetti.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,39 ile inşaat, tek kaybettiren yüzde 0,30 ile turizm oldu.

HOLDİNG VE KİMYA SEKTÖRÜNDE ALIŞLAR YOĞUNLAŞTI

Dün Borsa İstanbul'da holding ve kimya sektörü hisselerinde yoğunlaşan alışlarla yüzde 2,43 değer kazanan BIST 100 endeksi, günü 1.895,46 puandan tamamladı.

PAY PİYASALARI KARIŞIK SEYRETTİ

Analistler, Omicron varyantı nedeniyle artan kısıtlamaların ekonomik aktiviteyi olumsuz etkileyebileceği endişesiyle pay piyasalarının karışık seyrettiğini söyledi.

DESTEK VE DİREÇ KONUMU

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.940 seviyesinin direnç, 1.840 puanın destek konumunda bulunduğunu bildirdi.