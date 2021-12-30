Euro
14.5652
1.24%
Dolar
12.8584
1.57%
Altın
743.0910
1.12%
Borsa
1,916.00
1.08%
Bitcoin
605.885
3.30%
BTXN Coin
35.98
-1.47%
11ºC
İstanbul
Hafif yağmur 11 C

    Borsa güne yükselişle başladı

    Borsa İstanbul'un açılışında BIST 100 endeksi, güne 20,81 puan yüzde 1,10 artışla 1.916,28 puandan başladı.
    • AA
    • 30.12.2021 - 10:19
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Borsa güne yükselişle başladı

    Borsada bankacılık endeksi yüzde 0,38 ve holding endeksi yüzde 1,12 artış kaydetti.

    Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,39 ile inşaat, tek kaybettiren yüzde 0,30 ile turizm oldu.

    HOLDİNG VE KİMYA SEKTÖRÜNDE ALIŞLAR YOĞUNLAŞTI

    Dün Borsa İstanbul'da holding ve kimya sektörü hisselerinde yoğunlaşan alışlarla yüzde 2,43 değer kazanan BIST 100 endeksi, günü 1.895,46 puandan tamamladı.

    PAY PİYASALARI KARIŞIK SEYRETTİ

    Analistler, Omicron varyantı nedeniyle artan kısıtlamaların ekonomik aktiviteyi olumsuz etkileyebileceği endişesiyle pay piyasalarının karışık seyrettiğini söyledi.

    Borsa güne yükselişle başladı #1

    DESTEK VE DİREÇ KONUMU

    Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.940 seviyesinin direnç, 1.840 puanın destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir