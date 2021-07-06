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    Borsa İstanbul güne yükselişle başladı

    Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi açılışta, önceki kapanışa göre 2,08 puan ve yüzde 0,15 değer kazanarak 1.394,72 puana çıktı.
    • AA
    • 06.07.2021 - 10:41
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    Borsa İstanbul güne yükselişle başladı

    BIST 100 endeksi, dün yükseliş eğiliminde hareket ederek, günü yüzde 1,16 değer artışla 1.392,64 puandan tamamladı.

    Borsa İstanbul'un açılışında Bankacılık endeksi yüzde 0,03 gerilerken, holding endeksi yüzde 0,15 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,01 ile bilişim, en çok değer kaybeden yüzde 0,25 ile ticaret oldu.

    FED’İN TUTANAKLARI PERŞEMBE GÜNÜ YAYINLANACAK

    Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) perşembe açıklanacak tutanakları öncesinde küresel pay piyasalarında ülke ve sektör bazlı ayrışmaların arttığını belirterek, altın ve petrol fiyatlarındaki yükseliş eğiliminin de dikkati çektiğini bildirdi.

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    DESTEK VE DİRENÇ KONUMU

    Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.400 ve 1.440 seviyelerinin direnç, 1.350 puanın destek konumunda olduğunu ifade etti.

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