Küresel piyasalar, yeni haftaya negatif başladı

Küresel piyasalar, dünya genelinde artan resesyon endişeleriyle yeni haftaya negatif başlangıç yaptı.

Küresel piyasaların yatrımcıları, hafta boyunca yoğun haber ve veri gündemi takip edecek.

Dünya genelinde resesyon ihtimali günden güne güçlenmeye devam ediyor.

ABD'de ABD Merkez Bankası'nın (Fed) atacağı adımlar belirsizlikleri körüklüyor.

Fed faizi aralık toplantısında yüzde 81 ihtimalle 50 baz puan artıracak

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in aralık toplantısında yüzde 81 ihtimalle 50 baz puan, yüzde 19 ihtimalle 75 baz puan faiz artıracağı öngörülüyor. Fed'in şubat toplantısında 50 baz puan faiz artıracağına ilişkin beklentiler ise yeniden güçleniyor.

Artan resesyon endişeleri emtia fiyatlarını baskılamaya devam ederken, Brent petrolün varil fiyatı yeni haftaya yüzde 1,3 düşüşle 86,4 dolardan, bakırın libresi ise yüzde 1,6 azalışla 3,63 dolardan başladı.

New York borsasında alış ağırlıklı bir seyir

Cuma günü New York borsasında alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, S&P 500 endeksi yüzde 0,48, Nasdaq endeksi yüzde 0,01 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,59 değer kazandı. ABD'de endeks vadeli kontratlar yeni haftaya ise düşüşle başladı.

Rusya-Ukrayna savaşı risk algısını artırmaya devam ediyor

Avrupa'da enflasyon, para politikası uygulayıcıları için başlıca problem olmaya devam ederken, bölge ülkelerinin en önemli ticari ortaklarında Çin'de işlerin düzelmemesi ve Rusya-Ukrayna savaşı da risk algısını artırıyor.

Avrupa borsaları değerlendi

Cuma günü, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,16, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,53, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,04 ve İtalya'da FTSE MIB endeksi yüzde 1,38 değer kazandı.

Asya'da koronavirüs etkisi

Asya'da Çin'in artan koronavirüs vakaları ve devam eden "sıfır koronavirüs" politikasının pay piyasaları üzerinde satış baskısına neden olduğu görülüyor.

Çin Merkez Bankası (PBoC) bu sabah aldığı kararlarda, 1 ve 5 yıllık kredi faiz oranlarında değişikliğe gitmedi.

AA'nın haberine göre, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yatay seyrederken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,9, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,4 geriledi.

Dolar/TL 18,61

Dolar/TL cuma günü yüzde 0,1 artışla 18,62'den kapanmasının ardından, bugün bankalararası piyasanın açılışında 18,61'den işlem görüyor.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler