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    Borsa güne yükselişle başladı

    Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne önceki kapanışa göre 14,14 puan ve yüzde 0,69 artışla 2.056,21 puandan başlangıç yaptı.
    • AA
    • 20.01.2022 - 10:31
    • Güncelleme : 20.01.2022 - 10:34
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    Borsa güne yükselişle başladı

    Borsa İstanbul'da açılışta BIST 100 endeksi, 2.056,21 puana yükselirken bankacılık endeksi yüzde 0,63 ve holding endeksi yüzde 0,43 artış kaydetti.

    SEKTÖR ENDEKSLERİNDEN EN ÇOK ULAŞTIRMA KAZANDIRDI

    Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,81'le ulaştırma, en çok kaybettiren yüzde 2,49'la turizm oldu.

    BORSA İSTANBUL, DÜN YÜKSELİŞLE KAPANDI

    BIST 100 endeksi, dün günü yüzde 3,14 değer kazancıyla 2.042,08 puandan tamamladı.

    Borsa güne yükselişle başladı #1

    JEOPOLİTİK RİSKLER PİYASALARI ETKİLİYOR

    Analistler, enflasyon ve bu paralelde para politikalarında sıkılaşma hızına dair kaygıların gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirterek, artan jeopolitik risklerin de pay piyasalarında oynaklığı artırdığını söyledi.

    DESTEK VE DİRENÇ KONUMU

    Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.070 ve 2.090 seviyelerinin direnç, 1.970 puanın destek konumunda bulunduğunu ifade etti.


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