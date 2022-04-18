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    Küresel piyasalar negatif seyirde

    Bugünün veri takviminde yurt içinde açıklanacak konut fiyat endeksi ve uluslararası yatırım pozisyonunun öne çıkarken, Fed yetkililerinin sözle yönlendirmeleri beklenecek.
    • 18.04.2022 - 10:11
    • Güncelleme : 18.04.2022 - 10:48
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    Küresel piyasalar negatif seyirde

    Küresel piyasalar, Çin'de devam eden koronavirüs salgını ve sert gerileyen perakende satışları ile haftanın açılışında negatif seyrediyor.

    Çin'de devam eden koronavirüs salgınının dünyadaki enflasyonist baskıyı artırabileceği endişesiyle tahvil piyasalarındaki satıcılı seyir yeni haftaya da taşındı.

    ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 2,88 ile Aralık 2018'den bu yana en yüksek seviyeye çıkarken, Fed'in mayısta 50 baz puanlık faiz artışına gideceği ihtimali yüzde 91'e yükseldi.

    Brent petrol 113 dolarla 28 Mart'tan bu yana en yüksek seviyesini gördü

    AA'nın haberine göre, Rusya-Ukrayna savaşı ise arz yönlü endişelerle emtia fiyatlarında oynaklığı beslemeyi sürdürürken, Brent petrol yeni haftanın açılışında 113 dolarla 28 Mart'tan bu yana en yüksek seviyesini görmesinin ardından 111 dolarda dengelendi.

    Küresel piyasalar negatif seyirde #1

    BIST 100 endeksi yüzde 0,77 değer kazandı

    Yurt içinde, geçen haftanın son işlem gününde BIST 100 endeksi yüzde 0,77 değer kazanarak 2.494,37 puana çıkarken, tüm zamanların en yüksek kapanışını yaptı.

    Dolar/TL cuma günü yüzde 0,2 artışla 14,6360’tan kapanmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 14,6310 seviyesinde işlem görüyor.
    Analistler, cuma günü ABD ve Avrupa piyasalarının kapalı olduğunu anımsatarak, tatilin bugün Avrupa piyasalarında devam ettiğini bildirdi.

    Piyasalarda bugün takip edilecek veri:

    14.30 Türkiye, şubat ayı konut fiyat endeksi


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